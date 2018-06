Ravioli met boter en salie. Deze pasta is in 3 minuten klaar

Ravioli burro e salvia (ravioli met boter en salie) js een typisch zondaggerecht uit de Italiaanse keuken (wellicht omdat la mamma op die dag niet lang achter het fornuis wil staan?). De combinatie van rijkelijk gevulde ravioli met een eenvoudige saus van gesmolten boter en salieblaadjes is verrukkelijk en in minder dan 3 minuten klaar.

We hebben het originele recept voor de saus voor je. De ravioli kun je kant-en-klaar kopen bij de traiteur of in de supermarkt. Als je wilt, kun je aan de saus nog wat geraspte citroenschil (van een biocitroen) toevoegen, maar het hoeft niet.

We geven je in dit recept geen hoeveelheden. Ga op je gevoel en eigen smaak af. De Italiaanse keuken is gebaseerd op intuïtie.

Ingrediënten

Ravioli

Boter (ongeveer 40 gram)

Salieblaadjes

Zout

Parmezaanse kaas

Eventueel: geraspte citroenschil (van een biocitroen)

Bereiding

Breng ruim water met zout aan de kook. Kook de ravioli gaar. Schep ze er met een vergietschep uit zodat ze niet kapot gaan.

Maak ondertussen de boter met salie klaar. Smelt de boter in een pan. Voeg de salieblaadjes (en eventueel de geraspte citroenschil) toe. Laat het geheel ongeveer 3 minuten op een vrij laag vuur doorgaren.

Schep er nu de ravioli door. Verdeel de ravioli over de borden en strooi er Parmezaanse kaas over. Je kunt de pasta met verse salieblaadjes garneren. Klaar is je zondagspasta!