Oorbellen trends 2019. Héél veel zeeschelpen maar ook… postpakketjes!

Schelpen zijn overal. De kleine zeeschelpjes van vorig jaar zomer zijn uitgegroeid tot een enorme, onstuitbare trend. Deze zomer dragen we schelpen op alle mogelijke manieren: als ketting, armband, enkelbandje, maar ook op bikini’s en badpakken, op slippertjes, op tassen, en als tassen (Chanel en Stella McCartney), op jurken en als oorbellen!

Vandaag willen we het vooral even over oorbellen hebben. Bij Etro bijvoorbeeld, één van onze lievelingscollecties voor zomer 2019, droegen zo ongeveer alle modellen op de catwalk schelpen in hun oren. Aan de ene kant een grote zeeschelp, aan de andere kant een rij kleine schelpjes. De schelpen waren versierd met strass-steentjes en parels.

Ook in de juwelencollecties voor deze zomer zien we steeds vaker schelpen terug, en dan wel in combinatie met zilver en goud, en echte parels! Wie had dat ooit gedacht? Het resultaat is geweldig mooi. Zomers en chic.

Schelpenoorbellen zijn doorgedrongen tot elk marktsegment. Fashionable (onder meer Etro), peperduur (met zilver en goud) maar ook supercheap. Op een marktje in Bangkok (waar ik momenteel ben) vond ik een zonnig paar oorbellen met gedraaide schelpen en blauwe steentjes.

Maar wat ik er ook vond, is… oorbellen met hangers de vorm van de meest onmogelijke dingen: postpakketjes, potten oploskoffie, cocktailglazen, softdrinks en… houd je vast… maandverband! Hoe origineel het ook is, ik houd het zeeschelpen. Wat jullie?

Door: Charlotte Mesman