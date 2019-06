Zomer vier je met nail art! Zeesterren, ankertjes, strepen. Dit zijn de nageltrends 2019!

Het is zomer! Vier het warme seizoen met mooi gelakte nagels. Je kunt ze heel klassiek allemaal hetzelfde kleurtje geven, maar je kunt natuurlijk ook experimenteren met nail art. Vooral in de zomer is nail art super populair. Ga je ervoor, kies dan een top design. Dit zijn de nail art trends voor zomer 2019.

Maritieme invloeden

Zeesterren, ankertjes, koorden, strepen, koraalrifjes, vissengraatjes, dolfijnen, palmbomen… Deze zomer komen we het allemaal in de nail art tegen. En dat verbaast je natuurlijk niet. Het zijn op en top zomerse beelden. Bovendien liggen ze in het verlengde van de schelpentrend die nu al een paar seizoenen voortduurt. Houd je van een wat abstracter design, dan zijn vrolijke strepenpatronen vast jouw ding.

Zomerfruit op je nagels

Maar er is meer! Een andere nail trend haakt aan bij zomerfruit. Watermeloenen, aardbeien, citroenen, sinaasappels, kiwi’s… Je kunt het zo gek niet bedenken of de nail artists gaan ermee aan de slag. Niet alleen laten zij zich inspireren door de fruitsoorten zelf maar ook door de interne structuren ervan. De dwarsdoorsnede van citroenen en sinaasappels komt regelmatig in de nail art terug. Ook de pitjes in een watermeloen inspireren tot vrolijke patroontjes. Zelfs de tekening van het vruchtvlees van kiwi leidt tot zomerse nagel tafereeltjes. Het is nail art in de ware zin van het woord.

Parels en strass

Wat voor thema of motiefje je ook kiest, je kunt er extra schwung aan geven met pareltjes en strass. Ook hier geldt weer dat elke nagel een kunstwerkje apart is. Je kunt je er dus toe beperken om maar één nagel met strass of pareltjes te versieren, maar het mogen er ook vijf, acht of tien zijn.

Vitaminische kleurtjes nagellak

Wie het simpel wil houden, kiest deze zomer voor vrolijke, energetische en vitaminische kleurtjes. De hotste nagelkleur voor zomer 2019 is een zonnig feloranje (bijna neon). En verder gaan we voor alle tintjes waar je vrolijk van wordt: helrood, fuchsia, oranje, citroengeel, pistachegroen, turkoois.

Manicure en pedicure horen (weer) bij elkaar

De nageltrends gelden zowel voor vinger- als teennagels. Dus ga gerust voor een ankertje op je grote teen. Of geef de nagels van je onderdanen het streeppatroontje van je badhanddoek mee. Maar stem de nail art van je handen wel even op die van je voeten af, of omgekeerd. De twee horen weer onlosmakelijk bij elkaar.

TRENDYSTYLE