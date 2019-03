Nagel trends zomer 2019. Terug naar natuurlijke nagels! Bye, nail art?

De nageltrends voor lente zomer 2019. Tijdens de modeweek voor lente zomer 2019 volgden we Antonio Sacripante – één van de meest bekende internationale nail stylists – op de voet. We gingen backstage met Antonio en zijn team, keken hem letterlijk op de vingers. Ook vroegen hem naar de allernieuwste nageltrends en nagellak kleuren voor het komende seizoen.

En natuurlijk maakten we backstagefoto’s om de nageltrends voor je te documenteren. Als je de foto’s hieronder bekijkt, zal je direct opvallen dat de nageltrends voor lente zomer 2019 vooral vrij natuurlijk zijn. Bij twee van de vier shows waar we Antonio Sacripante volgden, zagen we vrij korte, nude nagels. De basis voor het komende seizoen is dan ook: verzorgde nagels en natuurlijke nagellak kleuren.

Een andere trend – want er is natuurlijk altijd een tegentrend – is: amandelvormige nagels, ofwel nagels met een lange, ovale vorm. In dat geval kun je met wat meer kleur spelen en wat kleine details aanbrengen. Zo kun je kiezen voor een nude of licht turkooizen lakje en deze look verder afmaken met een gekleurde French manicure. Antonio Sacripante raadt aan om het gekleurde randje langs de bovenkant van je nagels vrij dun te houden zodat je een gekleurde, maar vooral ook chique French manicure krijgt.

Andere details die we backstage zagen waren vlindertjes en veertjes. Antonio Sacripante koos deze nail look voor de modeshow van Antonio Marras. Dit soort nagels zijn natuurlijk alleen geschikt voor zeer speciale gelegenheden (en niet voor de afwas na een etentje met vrienden).

‘Verder gaan we ook sprankelende, felgekleurde lakjes zien,’ vertelt Antonio Sacripante. ‘Denk aan oranje tinten, aan geel tinten, aan groen en natuurlijk ook rood.‘

Bekijk de foto’s hieronder maar eens. Gelet ook op de nail looks die we bij andere shows hebben gezien, durven we te concluderen dat er nog wel iets aan nail art wordt gedaan maar dat de trends voor het komende seizoen toch wat minder bonte nagels laten zien. De trend is eerder elegant, wat eenvoudiger, maar altijd wel heel verzorgd.

TRENDYSTYLE