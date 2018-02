Nagel trends zomer 2018. Nagellak kleuren en nail art trends

De nagel trends voor zomer 2018? Nudes, metallics, vrolijke citruskleurtjes, geraffineerde nail art, en – de allernieuwste trend! – prinsessennagels. We zetten de top trends qua nagellak kleuren en nail art hieronder voor je op een rijtje.

Superchique nagellak kleuren. Nude, beige en roze tinten

Het is bepaald geen nieuwigheid: nude nagels doen al seizoenen lang mee. Ook voor zomer 2018 zagen we backstage bij de Fashion Weeks weer heel veel huidkleur lakjes. Van zachtroze tinten tot melkwit. Van beige tot taupe. De nude kleur moet zoveel mogelijk in het verlengde van je eigen huidskleur liggen.

Metallics en glitter

Zomer 2018 staat, net zoals afgelopen winter, weer in het teken van metallics en glitter. De jaren ’80 blijven hun invloed doen gelden al is de glitter wel wat geraffineerder dan toen.

Toppers onder de metallics zijn vooral goud en zilver. Denk hierbij aan de zogenaamde ‘mirror nails‘, een top trend uit 2016 die in Zuid-Korea het licht zag. Dit seizoen hoef je niet per se met tien oogverblindende en lichtreflecterende nagels in funky spiegelglas aan te komen zetten. Het is juist heel mooi om bijvoorbeeld maar één nagel goud of zilver te maken en de rest nude te lakken.

Ook glittertjes zijn leuk voor je nagel. Hier geldt wederom dat je voor één glitternagel kunt gaan, maar je mag ze ook allemaal lekker laten bling-blingen.

Nagellakjes. Geel is de trend!

Geel gaan we het komende seizoen nog veel zien. Het is één van de topkleuren in de modecollecties en natuurlijk slaat deze trend over naar de nagels. Gele nagellak is een trend. Let wel op dat je voor frisse en uitgesproken kleurtjes gaat zoals citroengeel. Het is niet de bedoeling dat je nagels vergeeld lijken.

Andere vrolijke kleurtjes zijn Barbie roze en ‘vitaminische’ tintjes als fris sinaasappeloranje. Ook deze kleuren kun je weer als basis nemen voor je nail art. Je kunt op één van de nagels een sieraadje plakken, een tekeningetje maken (zie de nail art hieronder) of één van de nagels goud lakken en de rest bijvoorbeeld geel. Mogelijkheden te over.

Nail art. Bescheiden en geraffineerd

De nail art die we backstage bij de Fashion Weeks zagen was over het algemeen vrij bescheiden en elegant. We noemden al de techniek van een basiskleur met één enkel detail voor één nagel. Dat detail kan een andere kleur zijn, met of zonder extra’s. Zo zagen we bij Antonio Marras nude nagels als basis plus één vinger in spiegelgoud met een paar gekleurde facetten.

Een andere trend is nude nagels, soms zelfs alleen een kleurloze lak, met een logo of één enkel tekeningetje. Een voorbeeld hiervan zagen we bij Moncler in Parijs. De modellen voor deze show hadden doorzichtige nagellak met op één van de vingernagels het logo van het modehuis Moncler (deze trend wordt wel ‘logo nails‘ genoemd).

Bij Cristiano Burani in Milaan zagen we dan wel geen logo maar was op één van de vingernagels een zwart zigzag lijntje getekend (hetzelfde lijntje kwam terug in de make-up voor het gezicht) en bij Vivetta in Milaan zagen we nude nagels met op één van de vingernagels een hartje in een zoete pastelkleur (zie ook de prinsessentrend hieronder).

Heel mooi waren verder de nagels bij Moschino. Ook hier was de basis nude met daarover een design dat iets weg had van de structuur van een bijenkorf.

Verder gaan we dit seizoen nog veel strepen en stippen zien. Een voorbeeld: lak al je nagels in een nude kleur en breng dan op elke nagel een pastelkleurige stip of streep aan. De kleuren mogen onderling verschillen. Wil je trendy zijn dan ga je voor snoepkleurtjes als babyblauw, zachtroze, mintgroen.

N.B. bloemetjes zijn uit! Geometrische vormen zijn in (denk ook aan negative space nagels).

Prinsessennagels. Pastels en shimmer

Een trend die vanuit trendy Zuid-Korea onze kant opkomt is die van de pastels en shimmer. We noemden al de snoepkleurtjes als baby blauw en Barbie roze. Het sfeertje is die van pastelkleurige droomwerelden met eenhoorns en dat soort dingen (do you get it?). Dat dromerige aspect wordt verkregen met geraffineerde shimmer effecten in de vorm van fijn glitterpoeder of pastelkleurige glans. Voor de glanseffecten worden soms zelfs stukjes plastic (met glans) op de nagels geplakt. Zie:

😋 A post shared by Park Eunkyung (@nail_unistella) on Feb 10, 2018 at 8:42am PST

De nail art details zijn verder heel girly girly. Alles is ‘sweet‘ en ‘little princess‘-achtig. De rest laten we aan jouw fantasie over!

