Modetrends zomer 2019. In je onderjurk over straat (cool!)

Toen ik de gebreide broek met lingerietop op de catwalk van Stella McCartney (voor zomer 2019) zag, was ik meteen verkocht. Kijk, zo’n combinatie vind ik nu supermooi en sexy maar op de juiste manier. De lingeriejurken die volgden, zijn wat banaler maar toch zou ik er wel mee naar een feestje willen.

De lingerie-als-outerwear trend is niet nieuw, integendeel (herinner je je Madonna nog?). Elke keer komt deze trend weer terug, en elke keer vind ik ‘m weer geweldig. Zo’n lingerietop bijvoorbeeld kun je heel leuk combineren met een spijkerbroek en een jasje. Of met een chique broek met vouw. In de zomer is zo’n top te gek met shorts.

Het fijne van deze trend is dat je er echt niet teveel voor hoeft uit te geven. Ik liep in een lingeriewinkel tegen een afgeprijsde zwarte onderjurk aan. Met een klein glitterceintuurtje is het de perfecte jurk voor een feestje.

De meest trendy kleurtjes zijn op dit moment zwart, wit en poederkleuren. Die poederkleuren sluiten weer geweldig mooi aan bij de balletterige outfits van Dior. Overigens droegen ook de modellen bij Stella McCartney balletachtige schoentjes. De modetrends raken elkaar. Doe ermee wat je wilt! I love it!

Door: Charlotte Mesman