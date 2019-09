Modetrends winter 2019 2020. Het microtasje!

Eén van de hotste modeaccessoires voor herfst winter 2019 2020 is het microtasje, een uitvinding van Simon Porte Jacquemus (al hoewel… in het verleden hebben we ook al minitasjes gezien).

Klein, kleiner, kleinst. Jacquemus, de jonge Franse ontwerper van het gelijknamige merk, paste op zijn Le Chiquito tas, een it-item, de verkleintruc toe. Hij liet de tas in steeds kleiner formaat uitvoeren. De micro versie die hij voor herfst winter 2019 2020 presenteerde, is zo minuscuul dat je ‘m in je handpalm kunt sluiten. En natuurlijk vinden de fashionista’s ‘m fantastisch!

Tijdens de modeweek in Milaan zagen we baby Le Chiquito her en der opduiken. De meeste fashionista’s dragen ‘m overdwars over hun outfit. Het tasje is zo ongeveer puur decoratief. Het enige wat erin kan, zijn je oortjes (en dan nog is het proppen).

Maar cool is het tasje natuurlijk wel. En duur ook, want het microtasje kost al snel zo’n 400 Euro. Opvallend genoeg zagen we de grote Le Chiquito die vanzelfsprekend nog prijziger is, met name tijdens de mannenshows. Ook daar werd de tas overdwars gedragen.

Hebbeding? Ach… zolang het duurt. Het is een kwestie van dagen, op z’n hoogst weken, en de modepeopletjes storten zich weer op iets anders. Maar het idee achter dit nutteloze, onpraktische babytasje is goed: met een grappig, leuk, schattig, vreemd, opvallend modeaccessoire geef je je outfit een speelse noot mee. En dat is iets waar we wel iets mee kunnen!

TRENDYSTYLE