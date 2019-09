Milan Fashion Week zomer 2020. Streetstyle. De mooiste outfits (en celebs)

De mooiste streetstyle outfits van de Milan Fashion Week in Milaan. Alexa Chung in blouse met shorts, Caroline Daur in het zwart, topmodel Soo Joo Park in een beeldig jurkje met rozen…

Tijdens de fashion weeks is het smullen van de mooie outfits op straat. We doen ons best om zoveel mogelijke coole streetstyle looks voor jullie te fotograferen. Hier vind je een aantal looks die we bij de fashion show van Prada fotografeerden.

Alexa Chung droeg voor de gelegenheid zwarte shorts met een lichtblauw blouson en zwarte laklaarsjes. Caro Daur kwam stoer in het zwart. Kijk even goed naar de bikerboots: ze zijn uitgerust met tasjes! Topmodel Soo Joo Park droeg een hemelsblauw beeldig jurkje met zwart kant en slappe rozen.

Verder zagen we veel broekpakken dragen, een fashion trend die we deze winter ook gaan zien. Een andere trend die we signaleren zijn de jurkjes in retrostijl. Die zijn ook weer helemaal terug (kijk grootmoeders garderobe er maar eens op na).

Geniet van de streetstyle outfits hieronder en doe er ideeën voor je eigen look van op.