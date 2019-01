Milan Fashion Week Menswear. Bekijk de streetstyle looks van de fashionista’s

Ciao vanuit Milaan! Wij van Trendystyle (en ADVERSUS) zijn op dit moment in de Italiaanse modestad voor de Milan Fashion Week Uomo (menswear) voor winterseizoen 2019 2020. De Fashion Week, met nadruk op ‘week’, duurt welgeteld drie dagen. Er blijft steeds minder van de modeweken over, maar dat mag de pret niet drukken. Wij willen er het maximale uithalen. Vandaag gingen we backstage bij meerdere shows, maar eigenlijk was de streetstyle nog interessant.

Zo was ik heel benieuwd hoe het er bij de fashion show van Dolce & Gabbana aan toe zou gaan. Gewoonlijk staan er voor de showlocatie van dit Italiaanse designersduo duizenden Chinese fans (met spanborden) in de hoop een glimp van de Chinese VIP’s op te vangen. Daar was vandaag – na het debacle met China – geen sprake van. Het tramplatform waar de Chinese meisjes met hun spanborden gewoonlijk stonden, bleef onaangenaam leeg. Zonder het enthousiasme gejuich van de Chinese fans was de sfeer triest. Qua streetstyle shooting was het ook niets bijzonders meer.

Bij Marni verging het me veel beter. Dit trendy Italiaanse modehuis showde ergens in de uithoeken van Milaan maar de beautiful peopletjes waren er!

Hieronder wat streetstyle foto’s van vandaag. Op deze foto’s zie je hoe de fashionista’s zich op dit moment kleden. Misschien doe je er ideeën van op. In de komende dagen meer!

Liefs uit Milaan,

Charlotte xxx