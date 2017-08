De make-up trends voor winter 2017 2018 brengen weer een heleboel nieuwe en inspirerende ideeën. Make-up artist Michele Magnani van M.A.C update ons over de allernieuwste trends, pardon ‘directions’. In een eerder interview vertelde hij ons over de basisregels voor de nieuwe make-up looks en ook over de nieuwe make-up kleuren. In dit interview praat Michele ons bij over de minimal make-up die we de komende winter gaan zien en geeft hij foundation tips om je huid stralend mooi, transparant en ‘light’ op te maken:

De minimal make-up look. Foundation tips voor een schitterende ‘light’ huid

‘In dit interview hebben we het over de tweede direction voor winter 2017 2018, namelijk ‘Washed’ van ‘gewassen’ of ook ‘verwassen’. Het concept van deze direction is: de natuurlijke schoonheid van iedere vrouw accentueren. Daarbij speelt de huid een heel belangrijke rol. Ik geef een voorbeeld: als je huid mooi (opgemaakt) is, maar je hebt je ogen niet helemaal goed opgemaakt of misschien zijn je lippen niet perfect, dan is dat niet erg en kan die look op zich toch heel interessant zijn. Omgekeerd geldt echter dat je je ogen of lippen nog zo mooi kunt opmaken, maar als de foundation voor je huid verkeerd is – misschien een verkeerde kleur of textuur heeft -, dan blijft de look ‘verkeerd’. De huid is dus heel erg belangrijk.’

‘De huid moet natuurlijk zijn, transparant en licht. Natuurlijk is dit gemakkelijk voor vrouwen die van zichzelf een mooie huid hebben, maar dit seizoen geldt dit ook – voor het eerst hoor je mij dit zeggen – voor vrouwen die wellicht acne(littekens) hebben, of zwangerschaps- of ouderdomsvlekken. Deze vrouwen kunnen niet zonder een dekkende foundation, maar dankzij de geavanceerde technologie is het ook voor deze vrouwen nu mogelijk om hun huid transparant en licht op te maken.’

‘De focus van M.A.C voor het komende seizoen is Studio Fix Fluid, een klassieker, maar de nieuwigheid zit ‘m in de combinatie van deze foundation met Next To Nothing Face Color. Dit product is de evolutie van de BB Cream. Het is heel licht van textuur en je kunt het gebruiken om je teint te egaliseren of om er een bronzing effect mee te creëren. Gebruik je dit product over een dekkende foundation dan haalt het het ‘opgemaakte’ effect weg en legt het een mooie, frisse glans over je gezicht. Dus heb je een dekkende foundation nodig dan kun je je huid toch ‘light’ opmaken dankzij de nieuwe technologieën en ontwikkelingen in de cosmetica.’

‘Ook backstage bij de Fashion Shows hebben we vaak Next to Nothing Face Color gebruikt. Het egaliseert en ligt als een tweede huid over je eigen huid. Ik heb dit product ook op de mannelijke modellen uitgeprobeerd en dat ging heel goed. Het is geschikt voor nagenoeg elk huidtype. De volgende keer dat je hoort praten over een lichte, transparante en natuurlijk huid – less is more enzovoorts – bedenk dan dat binnen het bereik van elke vrouw ligt, ook als je vanzelf een wat minder mooie huid hebt.’

Roze blush voor een frisse make-up look

Een ander key product voor de winter 2017 2018 minimal make-up look is: roze blush, want roze geeft de huid een fris en natuurlijk aanzien. Ik zeg altijd maar: als je bloost (wat heel sexy kan zijn), dan word je rood, niet oranje! Dus wil je die bonne mine look creëren, ga dan voor rozige tinten in crèmevorm of poeder.’

De nieuwe manier van highlighten, fris en vochtig

Andere producten die helpen om de winter 2017 2018 minimal look te creëren, zijn Strobe Cream en Essential Oil Stick. Als we het over ‘Washed’ hebben, denk dan aan make-up looks met natuurlijk opgemaakte lippen, soms ook mat, aan roze blush die misschien zelfs opkruipt van de wangen richting mooie, transparante highlights, want ‘Washed’ staat ook voor vervaagd, voor niet-omlijnd. Voor herfst en winter 2017 2018 werken we bijvoorbeeld ook veel met Essential Oil Stick om lichtpunten te creëren. Dit is een essentiële olie in gel die je op je jukbeenderen of de Cupidoboog van je lippen kunt aanbrengen voor een supergehydrateerd effect. Het geeft een veel frisser en natuurlijker idee dan het metaalachtige strobing effect uit het verleden. Dit jaar gaan we terug naar minimal, naar natuurlijk, maar tegelijkertijd wel geraffineerd.’

Make-up inspiratie

Bij verschillende Fashion Shows zagen we de Washed look terugkomen: bij Altuzarra, Blumarine, Haider Ackermann, Issey Miyake, John Galliano, Lanvin, Manish Aurora, Max Mara, Missoni, Rick Owens, Salvatore Ferragamo en Veronique Leroy. Vooral de make-up look van Blumarine geeft een goed idee van deze look. Daar zagen we mooi opgemaakte wenkbrauwen, heel natuurlijk en naar boven gekamd, en verder delicaat roze blush en nude lippen. Het straalde frisheid uit. Bij Issey Miyake zagen we gloss op de oogleden en opnieuw een heel natuurlijke huid met een zachtroze gloed op de wangen. Heel vrouwelijk. Verder signaleer ik Max Mara waar top visagist Tom Pecheux de wangen met een perzikroze blush heeft opgemaakt die weer terugkomt op de oogleden. Ook deze look is een goed voorbeeld van de minimal make-up look voor winter 2017 2018. De make-up bij Rick Owens is alles behalve natuurlijk maar valt toch ook wel onder ‘Washed’. Daar zagen we witte wimpers, lippen die met foundation waren bevlekt en heel veel poeder. Een voorbeeld van ‘natte’ highlights zagen we bij Veronique Leroy waar Lipglass Clear, een doorzichtige gloss, voor de lippen was gebruikt. Maar in het dagelijks leven zou ik de voorkeur geven aan Essential Oil Stick omdat dat natuurlijker is.’

Genoeg inspiratie voor jouw nieuwe minimal make-up look? Wij denken van wel!