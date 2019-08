Make-up trends herfst winter 2019 2020. Zwarte eyeliner. Vijf vernieuwende ideeën

Herfst winter 2019 2020 staat in het teken van extreme make-up looks. We mogen ons helemaal gaan uitleven. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het is… trendy. Zwarte eyeliner bijvoorbeeld wordt een nieuwe bron van inspiratie. Hieronder vind je vijf ideeën voor een nieuwe black eyeliner look, direct van de catwalks!

Zo ziet de zwarte eyeliner voor herfst winter 2019 2020 eruit

Het klassieke lijntje langs de bovenste wimpers groeit uit tot een krachtige, dikke lijn. In veel gevallen ligt de eyeliner nog dicht tegen de wimpers aan, maar het hoeft niet. Ook het klassieke vleugeltje (wing) bij de buitenste ooghoeken neemt nieuwe vormen aan.

Backstage bij de modeshow van Borbonese in Milaan bijvoorbeeld hoorde we key make-up artist Michele Magnani het MAC team voortdurend waarschuwen voor vleugeltjes met een opwaartse beweging. Door de eyeliner bij de buitenste ooghoeken in een rechte lijn door te trekken, vermijd je het retro effect en kom je op een moderne oogmake-up uit, legde hij ons uit.

Ook bij de modeshow van Missoni zagen we zwarte eyeliner. De zwarte lijn langs de bovenste wimpers was hier zo mogelijk nog extremer. De lijn was recht en breed met een zware, uitgerekte wing bij de buitenste ooghoeken. ‘Voor deze make-up look gebruikte ik Black Track Pro Longwear Fluidline van MAC,’ verklapte topvisagist Lynsey Alexander ons. Deze gel liner is fool proof. De gel vlekt minder snel dan een liquid liner en laat zich met een kwastje gemakkelijk aanbrengen.

Andere bijzondere voorbeelden van zwarte eyeliner die we voor herfst winter 2019 2020 gaan zien, waren bij de modeshows van Ricostru en Iceberg te vinden.

Bij Ricostru waren de binnenste ooghoeken diepzwart aangezet en was de lijn vervolgens niet langs de wimpers maar in de oogvouw aangebracht. De lijn werd niet helemaal doorgetrokken tot de buitenste ooghoeken maar hield ergens halverwege de oogleden op.

Bij Iceberg was de zwarte eyeliner in z’n geheel ietwat naar boven verlegd. De lijn liep van de binnenste ooghoeken, of beter nog: van de zijkant van de neusbrug, over het midden van de oogleden naar de buitenste ooghoeken.

Iets klassieker, maar wel met een moderne twist, is de eyeliner bij de modeshow van M1992. Ook hier is het lijntje bij de buitenste ooghoeken recht doorgetrokken en wipt het dus niet als een vleugeltje omhoog.

Moraal van het verhaal? Geef je zwarte eyeliner een moderne touch mee. Experimenteer met de vormen. Think out of the box!

TRENDYSTYLE