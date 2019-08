Make-up trends herfst winter 2019 2020. Tips voor een geraffineerde look

Natuurlijke make-up looks blijven in de mode. Ze ogen fris maar vooral ook perfect. De basis voor een no-make-up make-up look is…

De make-up trends voor herfst winter 2019 2020 lopen sterk uiteen. Aan de ene kant zagen we backstage bij de modeshows kleurrijke en sterke make-up looks, aan de andere kant vierden de no-make-up make-up looks hoogtij. Vooral die laatste looks vereisen een kundige hand. ‘Perfectie,’ noemt topvisagist Lloyd Simmonds het.

Voor de modeshow van Blumarine (herfst winter 2019 2020) koos Simmonds een heel natuurlijke maar tegelijkertijd perfecte make-up look. De collectie zelf was behoorlijk sensueel – sensueler in ieder geval dan we van dit romantische modehuis gewend zijn. Om de look in balans te houden, haalde Simmonds er een frisse, perfecte maquillage bij.

Het geheim van deze look zit ‘m in de natuurlijke make-upkleuren. ‘Ik heb de kleuren gebruikt die de meisjes al van zichzelf hebben.’ Simmonds gebruikte natuurlijke, matte oogschaduw voor de bovenste oogleden. Op de wimpers bracht hij een vleugje mascara aan. Voor de lippen koos hij een ‘lipkleurtje’.

De perfectie zit ‘m vooral in de huid. Daarvoor heeft hij een weinig dekkende foundation gebruikt (Water Weight van MAC). Imperfecties werk je weg met zo min mogelijk correctieproduct (gebruik een kwastje). Ook de wenkbrauwen vragen alle aandacht want ook die moeten eveneens natuurlijk maar perfect zijn. Elk haartje moet zichtbaar zijn. Dit effect verkrijg je door met een penseeltje met wat oogschaduw in de kleur van je wenkbrauw daar waar nodig kleine haartjes te tekenen.

Bekijk het video interview en de foto’s en ga zelf aan de slag.

