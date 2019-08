Make-up trends herfst winter 2019 2020. 10 Trends die je moet kennen

De make-up trends voor herfst winter 2019 2020 zijn op z’n minst interessant te noemen. Er zijn zoveel invloeden, zoveel verschillende stijlen.

We gaan het komende seizoen wederom veel kleur zien – roze, blauw, groen – maar ook zwart komt weer helemaal terug. De punk en rock invloeden in de mode werken door in de make-up. Dit levert interessante en soms zelfs ietwat ‘scary’ looks op.

Behalve echte maquillages blijft de make-up no make-up trend een belangrijke plaats innemen. Natuurlijke looks met supergave huidjes zijn dus nog steeds van de partij.

Een andere trend is blush. Blozende wangen in vooral oranjeachtige tinten zijn weer helemaal terug, maar dan wel met een eigentijdse touch. Denk vooral niet in jaren ’80 termen.

Qua lippen mag eigenlijk van alles. Van natuurlijk tot felrood, van gloss tot glitter.

Glitter is trouwens nog steeds een trend, voor ogen, huid en mond.

Opvallend is verder dat volle wenkbrauwen een beetje aan het verdwijnen zijn. Rechte, dikke ietwat mannelijke wenkbrauwen zijn op hun retour. De wenkbrauwen worden natuurlijker, soms zelfs (weer) onzichtbaar (lees: gebleekt).

Maar laten we de make-up trends herfst winter 2019 2020 even voor je op een rijtje zetten. Loop erdoor heen en update je look!



1. Make-up no make-up

Natuurlijke make-up blijft een grote favoriet. Dit betekent overigens niet dat er geen make-up wordt gebruikt. Het accent in deze maquillages ligt op de huid die perfect moet zijn zonder dat je de make-up ziet. Ook voor het opmaken van de ogen en mond worden natuurlijke kleuren gebruikt, kleuren die in het verlengde van je eigenlijke kleuren liggen.

2. Witte en gekleurde mascara

Qua mascara kun je het komende seizoen alle kanten op. Voor de make-up no make-up looks wordt vaak geen mascara gebruikt. Maar op de catwalks zagen we ook looks met heel veel mascara, zowel boven als onder. Een nieuwigheid is het gebruik van gekleurde mascara – vooral roze, wit en babyblauw -. Boven- en onderwimpers krijgen daarbij vaak een verschillende kleur.

3. Het gezicht als schilderdoek

Ben je artistiek, dan mag je je in herfst en winter 2019 2020 heerlijk uitleven met kleuren en vormen. Niets is te gek. Op de catwalks zagen we zelfs make-up looks waarin de kleur van de oogleden was uitgewerkt richting de slapen en wangen.

4. Blush

Blush is terug, en hoe! Wangen mogen weer sterk worden aangezet, maar zonder het scherpe jaren ’80 effect. Het effect moet zachter en ronder zijn. Blush wordt ook op de slapen en soms zelfs neusbrug aangebracht.

5. Oranjetinten (sunkissed)

Oranjetinten zijn tegenwoordig populair en we gaan ze ook het komende seizoen weer volop zien. We gebruiken ze voor de oogleden, maar ook als blush en op de lippen. Verder gaan we deze winter ook weer lichte bruintinten zien, vooral voor de oogleden.

6. Punk / rock invloeden

De mode voor herfst en winter 2019 2020 staat stijf van de punk en rock invloeden, in de kleding en in de modeaccessoires (vooral schoenen en laarzen). Ook de make-up doet mee. Zwaar (zwart) opgemaakte ogen in verder vrij natuurlijk opgemaakte gezichten zijn een trend.

7. Nail art versus natuurlijke nagellakkleurtjes

Qua nail looks hebben we deze winter twee keuzen: òf heel natuurlijke nagels in zachte (niet-kleuren) of spannende nail art looks (en dat kan van alles zijn!).

8. Eyeliner

Eyeliner is nooit weggeweest, maar is de komende winter weer een enorme favoriet. Ook hier zien we een groot aantal stijlen: dikke zwarte strepen over de oogleden, superbrede lijnen langs de bovenste wimpers, klassieke kattenogen, fantasie-lijntjes (zie de foto hierboven) en zwarte potloodstreepjes in de waterlijn van de ogen.

9. Gebleekte wenkbrauwen

Geloof het of niet: we gaan weer gebleekte wenkbrauwen zien. Wij hebben het niet zien aankomen! Na al die zware, stoere bushy wenkbrauwen gaat het roer dus blijkbaar weer (drastisch) om.

10. Opgekamde wenkbrauwen

Een wat minder extreme wenkbrauwtrend is die van de opgekamde wenkbrauwen waarbij de haartjes heel grappig omhoog staan (alsof je je ergens over verbaast). Het lijkt er echt op dat het (voorlopig) even gedaan is met die Delevingne wenkbrauwen.

