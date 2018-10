Natuurlijke make-upjes, onverwachte kleuraccenten, geraffineerde glitter ogen, mooie glanseffecten, smokey eyes en vuurrode lippen. Dit zijn de make-up trends voor herfst winter 2018 2019 in een notendop.

Tijdens het lezen van het rijtje make-up trends hierboven heb je vast gedacht: ‘Maar dat hebben we toch allemaal al gezien, dit kennen we toch al!’ In zekere zin is dat ook waar. Modes en trends blijven zich herhalen maar uiteindelijk is het nooit hetzelfde als voorheen. Laten we de bovenstaande make-up trends eens onder de loep nemen.

Rode lippen. Deze winter zijn ze perfect

De rode lippen – felrood, wijnrood, chocoladebruin – voor herfst winter 2018 2019 zijn perfect, superprecies en vrij mat (en dus geen hoogglans!).

Smokey eyes. Intens, graag!

De smokey eyes zijn intens, donker, héél donker zelfs, met langgerekte vormen en maar weinig vervaagd. De nieuwigheid: je kunt ze combineren met een beetje glitter onder het wenkbrauwbot.

Glitter. Geraffineerd is de trend

Glitter is echt een must in de make-up voor herfst winter 2018 2019 maar houd het wel een beetje bescheiden of combineer glitter oogmake-up met een verder heel natuurlijke look. De jaren ’80, de discojaren, zijn echt voorbij! Qua glitter gaan we overigens vooral goud en zilver zien.

Vitale kleuren

De trend van de felgekleurde oogleden blijft maar aanhouden. Al jaren zien we dit soort oogmake-up. Het is de makkelijkste oogmake-up ever. Met je vingers of een vrij dikke kwast breng je een felle kleur op je oogleden aan. Dat kan van alles zijn: fuchsia, roze, rood, geel, blauw, groen. Dat is alles!

Zachtoranje komt terug

Onverwacht duikt oranje weer in de make-up op. We roepen al jaren om vooral geen oranjeachtige blush te gebruiken maar dat is nu weer anders. Overigens gaat het wel om zachte oranjetinten (we gaan hopelijk nooit meer terug naar die oranjebruine blush van toen!). Oranje doet het ook heel goed op de oogleden. Hier is het wel vervagen geblazen maar uiteindelijk creëer je er een stralende en zonnige (winter)look mee.

Onverwachte glanseffecten

Nude make-up looks zijn hot maar dat betekent niet dat we ons niet opmaken. Zo kun je een nude look verlevendigen door met glanzende texturen te spelen. Ga voor lichte en natuurlijke oogschaduw met een mooie glans of laat je gezicht stralen met crème blushes. Vooral in de winter (bij kaarslicht) zijn subtiele glanseffecten heel mooi.