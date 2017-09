Make-up trends herfst winter 2017. Donkergroen is het nieuwe zwart

Kleur is een dikke rode draad in de mode maar ook in de make-up trends herfst winter 2017 2018. Dat was ook bij de Fashion Shows weer goed te zien. Backstage bij Veronique Branquinho in Parijs was de Belgische make-up artist Inge Grognard (voor M.A.C) druk in de weer met donkergroene gel uit een potje. ‘Ik kreeg welgeteld twee woorden van Veronique’, vertelde ze ons. ‘Groen en streng. Dat was alles.’

Make-up trends herfst winter 2017: minimaal is de trend

‘Er is op dit moment een minimale trend gaande’, vervolgt de make-up goeroe uit ons buurland. ‘Daarom heb ik de huid heel bleek gehouden, en ook de lippen en oogleden. Alles concentreert zich op de ogen. Ik heb een fikse, sterke lijn onder de ogen getekend in een donkergroene kleur die we zelf gemixt hebben. Het is een vrij harde lijn, maar altijd nog softer dan zwart. Donkergroen is het nieuwe zwart voor mij.’

‘Omdat de donkergroene lijn mat is, heb ik de huid bleek maar fris opgemaakt, met alleen wat foundation en een heel klein beetje poeder. Het is dus een heel mooi, bleek huidje. En verder alleen die lijn.’

Als we Inge Grognard vragen wat wij hier zelf mee kunnen, begint ze te lachen: ‘Kijk maar wat je ermee doet. Ik maak looks voor de modeontwerpers. Of je er wel of niets mee doet, is jouw probleem. Mode of niet… mij gaat het erom om met de ontwerper een image te creëren.’

Voor het geval deze make-up look jou aanspreekt hier de details (alle producten zijn van M.A.C):