Als Tom Pecheux backstage bij de Fashion Shows de regie over het make-up team heeft dan kun je rekenen op interessante make-up looks. En als de ontwerper waarvoor deze topvisagist een look of image creëert ook nog eens mijn lievelingsontwerper is, dan is het helemaal feest om backstage te gaan. De combinatie Tom Pecheux – Antonio Marras is ontzettend inspirerend. Voor de Antonio Marras herfst winter 2017 2018 collectie creëerde Tom Pecheux een fascinerende make-up look met schitterende smokey eyes waarvan één oog omringd is met een sky-blauwe cirkel met een soort halo-effect. ‘One eye is lost in the blue sky’, zegt Tom Pecheux erover.

Bekijk het video interview met Tom Pecheux maar eens. De visagist vertelt daarin dat zwart opgemaakte ogen een vrouw mooi en mysterieus maken. Met de sky-blauwe cirkel rond één van de ogen heeft hij uitdrukking willen geven aan de vrouw die de collectie van Marras heeft geïnspireerd. ‘I guess she was bipolar’, meent Tom.

Eén blauw oog is wellicht niet iets voor het dagelijks leven maar de diepdonkere en zwoele smokey eyes zijn schitterend en heel geschikt voor een feestje of een avondje stappen.

Zo creëer je de schitterende smokey eyes door Tom Pecheux

Hieronder vertellen we je stap voor stap hoe Tom Pecheux (in samenwerking met het team van M.A.C) te werk is gegaan: