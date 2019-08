Make-up herfst winter 2019 2020. Zo dramatisch mag je oogmake-up zijn!

Houd je wel van een beetje dramatiek, dan zou je voor herfst en winter 2019 2020 twee make-upjes moeten hebben: een goede eyeliner pen en een zwarte eyeliner in gel. Daarmee kun je alle kanten op.

Eyeliner staat weer helemaal in de picture. Je kunt er klassieke kattenogen mee creëren, maar je kunt er ook mee experimenteren zoals topvisagist Lynsey Alexander dat voor de modeshow van Missoni deed. Zij ging voor een vrij extreme grafische eyeliner look met lichte punk invloeden. De eyeliner is solide zwart en de wing bij de buitenste ooghoeken is langgerekt en scherp.

‘Zo’n lijn doet het het best in een compleet onopgemaakt gezicht,’ meent Lynsey Alexander (zie het video interview met de topvisagist hierboven). ‘Voor deze look gebruik je alleen wat highlights op de wangen. Geen lippenstift en zelfs geen mascara om het jongensachtig te houden. Het draait allemaal om die solide, zwarte lijn.’

Voor deze look gebruikte Lynsey Alexander MAC Black Track (eyeliner in gel van MAC) en een kleine, schuine make-up kwast waarmee je scherpe, nauwkeurige lijnen kunt trekken (266S small angle brush van MAC).

Bekijk de video en foto’s maar eens en experimenteer dan met deze look. Veel plezier ermee!

Charlotte Mesman voor Trendystyle