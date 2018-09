Kapsels en haarkleurtrends 2019. Coole kapsels ideeën van de catwalks

Heb jij zin in een nieuw kapsel? Kijk dan eens naar de kapsels van de modellen op de catwalks van de Fashion Weeks voor zomer 2019. Misschien zit jouw droomkapsel ertussen!

Er is weer heel veel gaande in de haarmode. De haartrends laten verschillende haarlengtes zien: van gemillimeterd kort tot lang haar. Eigenlijk mag alles. Maak je keuze!

Het aantal rattenkopjes backstage was opvallend. Deze trend kreeg in 2016 voet aan de grond en eigenlijk dachten we dat de hype een beetje over was. Niets is minder waar! Een andere verandering ten opzichte van de vorige jaren is dat we minder laagjes zien. Lang haar is tegenwoordig weer vaak op één lengte geknipt. Ook de bob kapsels zijn vrij recht en bot. De favoriete lengte is tot op of even over de kaaklijn. Alleen de korte kapsels – afgezien van de rattenkopjes – laten laagjes en beweging zien. In deze kapsels kom je een heleboel kniptechniek tegen. Zie de foto’s hieronder. De eerste kapselfoto laat een beeldig kapseltje à la Mia Farrow in Rosemary’s Baby zien! Hoe cool is dit? Klik hier voor meer korte kapsels.

Zoals altijd moeten haarsnit en kleur een harmonieus geheel vormen. Voor lang haar laten de trends veel natuurlijke kleuren zien (geen mèches of coupe de soleil), korte kapsels zet je kracht bij met spannende statement kleuren als een bleach of roze.

Een andere haartrend is nog steeds de textuur. Respecteer de natuur van je haar. Krul blijft krul, stijl blijft stijl. Stem je haarsnit op je textuur af.

Bekijk de foto’s hieronder maar eens voor een proefje van de haartrends voor lente en zomer 2019.