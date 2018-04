Jeans en denim trends 2018. Zo dragen de fashionista’s hun spijkergoed

Wat er op de catwalks (zie de denim trends 2018) gebeurt is interessant maar wat er op straat gebeurt is zo mogelijk nog interessanter. De modeontwerpers kunnen het allemaal mooi bedenken, maar het zijn de mode people-tjes die het dragen. Dan pas komt het er echt op aan. Overigens weten de fashionista’s er wel raad mee. Ze maken de hipste combinaties. Bekijk de foto’s op deze pagina en ontdek de allerlaatste jeans en denim trends. We lopen samen met jullie nog even door de spijkergoed combi’s heen.

Jeans en denim trends. Total jeans look

Draag jeans op jeans op jeans. De total jeans look is weer helemaal terug. Je kunt verschillende items in dezelfde denim kleur met elkaar combineren maar ze mogen ook onderling verschillen. Up to you!

Jeans en denim trends. Hoge taille

Love it or not, die hoge taille is in. Aan de ene kant is’ie superchic want blote billen tijdens het bukken zijn er niet meer bij, maar aan de andere kant is’ie wel een beetje a-sexy.

Jeans en denim trends. Slogan mania

Slogans blijven hot. Hoe pakkender hoe beter. Maak je eigen slogan en zet’m op je spijkerjack. Cool!

Jeans en denim trends. Skinny’s en uitlopende pijpen

Op het gebied van de spijkerbroek mag en kan werkelijk alles. Van superskinny tot wijd uitlopende pijpen. Een advies: kies dat model dat jij het beste staat. Heb je mooie benen? Ga voor een skinny! Heb je mooie enkels? Ga voor een zevenachtste model. Heb je stevige kuiten, ga voor een recht model. Volg de trends niet, volg je lichaam! Net zoals de fashionista’s!

Jeans en denim trends. Een perfecte basis…

Spijkergoed is een perfecte basis voor supermooie accessoires. Een total jeans look wordt pas echt inspirerend als je er een schattige tas of een beeldige jas op los laat. Het is een perfecte achtergrond voor één enkel en goed gekozen item. Wees creatief, doe je best!

Schrijf je in voor de gratis Trendystyle nieuwsbrief: Mode, beauty en trends