Hoe ziet de perfecte mond eruit?

Volle lippen zijn mooi. We associëren ze met jeugdigheid, met sensualiteit. Maar hoe vol moeten ze zijn? En wat is de ideale verhouding tussen het volume van de onderlip en de bovenlip? Het lijken theoretische vragen maar voor veel vrouwen – en plastische chirurgen – zijn ze van praktisch belang. Als je je lippen laat opblazen, wil je zoveel mogelijk het algemene schoonheidsideaal benaderen, toch?

Ook bij het opmaken van je mond of het gebruik van zogenaamde lip plumpers is het handig om te weten wat in de regel als de perfecte mond wordt ervaren.

De goddelijke proportie

Jarenlang werd gedacht dat de ideale mond moest beantwoorden aan de ‘gulden snede’ die terug te vinden is in alles om ons heen – planten, schelpen, kathedralen -, en ook in de beeldende kunst en architectuur als leidraad wel wordt gehanteerd om harmonische verhoudingen te verkrijgen.

Volgens de gulden snede (ook wel ‘goddelijke proportie’ of ‘gouden verhouding’) is er harmonie als de verhouding 1:1,62 is. Deze regel zou ook voor het menselijk lichaam opgaan, zoals voor de afstand tussen de ogen, voor de mond. Een harmonieuze mond zou dus een onderlip hebben die ongeveer 1,5 keer zo vol is als de bovenlip.

Onderlip tweemaal zo vol als bovenlip

Onderzoeken wijzen echter uit dat de goddelijke proporties in de praktijk niet in alle gevallen opgaat. Uit een onderzoek van de University of California bleek bijvoorbeeld dat Amerikaanse universiteitsstudenten van 18 tot en met 25 jaar de voorkeur gaven aan rode lippen waarvan de onderlip tweemaal zo vol is als de bovenlip (1:2). Op de tweede plaats kwam de mond waarvan onderlip en bovenlip even vol waren (1:1).

Smaken verschillen

Frappant is bovendien het resultaat van een ander onderzoek, gedaan onder de bevolking van vijfendertig landen, waaruit blijkt dat jongeren de voorkeur geven aan een 1:2 mond (onderlip tweemaal zo vol als bovenlip) terwijl volwassenen tussen de 60 en 70 liever een 1:1 mond zouden zien (onderlip en bovenlip even vol).

De ideale mond bestaat niet

Net zoals dat met wenkbrauwen het geval is, is ook het schoonheidsideaal van de mond aan modes onderhevig. Wat als mooi wordt ervaren, verandert door de tijd, met de leeftijd, wordt beïnvloed door de media en ook door de cultuur. Zo geeft men in Aziatische landen de voorkeur aan smalle lippen boven volle lippen. Smalle lippen waren daar als eleganter ervaren.

Taylor en Kylie

‘Ik wil een mond als Taylor Swift‘ of ‘Ik wil een mond als Kylie Jenner‘ zijn verzoeken die plastische chirurgen tegenwoordig veel te horen krijgen. In de praktijk lijken dus zowel 1:1 monden (Taylor Swift) als 1:2 monden (Kylie Jenner) de voorkeur te hebben. Dat bewijst maar weer eens waar de modes, en onze huidige schoonheidsidealen, vandaan komen. Voorlopig lijkt het dus even gedaan te zijn met de ‘goddelijke proportie’, maar wie weet keert het tij… Wellicht gaan we ooit nog eens massaal voor smalle lippen!

