Hamburgers van kip en groenten. Gezond ‘fast food’ op tafel

Weinig wit vlees en veel groenten. Wat wil je nog meer? Deze hamburgers zijn perfect voor een gebalanceerde, snelle en lekkere maaltijd. Ook de kinderen smullen ervan.

Voor dit recept heb je een keukenmachine nodig, maar je kunt ook een vleesmolen gebruiken. Zorg ervoor dat vlees en molen goed koud zijn (plaats de vleesmolen 20 minuten van tevoren in de vriezer).

Ingrediënten voor 6 hamburgers

400 gram kippenfilet

200 gram courgettes

150 gram wortel

1 ei

bloem

paneermeel

zout en peper

extravergine olijfolie

Bereiding

Snijd de courgette en wortels in kleine blokjes. Doe ze in een pan met een beetje olijfolie en bak de groenten ongeveer 1 minuut op.

Maal het kippenvlees en de lauwwarme groenten in de keukenmachine fijn. Voeg zout en peper toe.

Maak er zes hamburgers van en haal ze door het meel, vervolgens door het opgeklopte ei en tenslotte door het paneermeel.

Verhit olie in de pan en bak de hamburgers in drie minuten aan elke zijde gaar. Laat ze uitlekken op keukenpapier en serveer de hamburgers met een frisse salade.

Door: Hanne Katten