Haartrends en kapsels voor herfst winter 2019 2020. 5 Haarstylen om mee te experimenteren!

Het is nog vroeg – de zomer moet zo ongeveer nog komen – maar laten we alvast vooruitblikken naar de haartrends en kapsels voor herfst winter 2019 2020. Hoe gaan we ons haar het komende seizoen doen?

#1 Kapsels herfst winter 2019 2020. De terugkeer van big hair

De meest opvallende haartrend is de terugkeer van big hair. Grote volumes en getoupeerde manen huppelden dit seizoen voor het eerst sinds jaren weer over de catwalks. Topper waren de retro kapsels bij Moschino!

#2 Kapsels herfst winter 2019 2020. Kappershoofden en krullenbollen

Verder worden de kapsels en haarstylen wat meer uitgesproken, wat gedefinieerder. Al dat beach hair van de afgelopen jaren is getransformeerd in mooie, nette slag – alias kappershoofden! – of vrij kleine, écht krullen. De gulden middenweg tussen steil en krul is er een beetje uit. Voor herfst winter 209 2020 zien we óf het één, óf het ander.

#3 Kapsels herfst winter 2019 2020. Hoge en lage paardenstaarten

De paardenstaart is een constante, een evergreen, die nooit ontbreekt. Dit seizoen is-ie laag of hoog, netjes of warrig. Ook hier geen compromissen dus.

#4 Kapsels herfst winter 2019 2020. Knotten en vlechten

Andere klassiekers zijn knotten en vlechten.

Vlechten komen we in alle mogelijke versies tegen, maar het is vooral de superlange vlecht (even een haarstuk mee vlechten) die domineert.

De knotten zijn over het algemeen vrij netjes en laag, en vooral ook mooi bewerkt. Ze zijn gevlochten of kunstig ineengedraaid. Net wat meer dan het klassieke balletknotje dus.

#5 Kapsels en haartrends herfst winter 2019 2020. Gelhoofden

En dan zijn er nog de gelhoofden: kunstige, superscherpe en gedefinieerde kapsels dankzij gel en kam. De hair stylisten geven er alle mogelijke draaien aan, draperen dunne haarslierten over het voorhoofd, geven het haar kunstige vormen, alsof het beeldhouwwerken zijn.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

Door: Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE