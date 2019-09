Haarkleur trends 2020. Statement kleuren zijn nog steeds ons ding!

De haarkleur trends voor winter 2020 zijn inspirerend. We gaan nog steeds (weer?) voor statement kleuren. Daarnaast zien we ook veel…

Tijdens de Milan Fashion Week voor lente zomer 2020 keken we onze ogen uit. Nooit tevoren zagen we zoveel mooie haarkleuren. De haarkleur trends voor 2020 lopen sterk uiteen. Je zou bijna niet weten wat je moet kiezen!

Statement haarkleuren

De statement kleuren waren – of course – het meest opvallend. Dieppaars, smaragdgroen, smurfenblauw, helrood… We zagen het allemaal voorbijkomen. Deze schitterende kleuren waren op verschillende manieren toegepast. Soms al begint de kleur bij de haarwortels, soms ook is de natuurlijke kleur bij de aanzet behouden en is de statement kleur naar onder toe uitgewerkt (wat je heel wat tijd en geld in onderhoud scheelt).

Pastel haarkleuren

Pasteltinten als bleekroze, perzikroze en lila doen het ook nog steeds goed. Soms zien we deze kleuren naast elkaar op één en hetzelfde hoofd. Ook hier mag de aanzet weer wat donkerder zijn zodat je niet om de paar weken naar de kapper moet. Platinablond was ook nog van de partij ook al is er een tendens richting warmere kleuren. Grijze haartinten daarentegen lijken een beetje uit beeld verdwenen.

Balayage en sombré

De meest geraffineerde kleurtechnieken zijn balayage en sombré (subtle ombré). Hier gaat het vooral om subtiele kleuraccenten in warme toonaarden met watertandend lekkere namen als honing, cacao, mokka, kaneel, boterblond, vanilleblond.

Deze kleuren worden aangebracht op de natuurlijke of in ieder geval een donkerdere basis en zijn op z’n hoogst een paar tinten lichter. Het zijn subtiele sunkissed accenten. Om je gezicht te laten stralen, kun je je kapper vragen om ‘face framing’ waarom vooral rond het gezicht wat (subtiele) kleuraccenten worden aangebracht. Dit staat modern en heeft opnieuw als voordeel dat je niet om de haverklap naar de kapper hoeft om je aanzet te laten bijwerken.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren. Kies jouw nieuwe haarkleur voor 2020!

