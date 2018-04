Haar mode 2018. Half lange kapsels met een softe bob

Het sleutelwoord in de mode – ook in de haar mode! – is individualiteit. Alles mag. Toch zijn er wel trends. Franco Curletto, een bekend Italiaans hair stylist die ik van de fashion weeks in Milaan ken, zegt het zo: ‘Het is meer een kwestie van: Dit is cool, dit is niet cool‘. Wél cool zijn in ieder geval half lange bob kapsels. Maar ook daarmee is nog niet alles gezegd. Nìet cool zijn namelijk gladde en steile bob kapsels.

Cool: half lange kapsels met een softe bob. Niet cool: glad gestylede bob kapsels

De haar trends van nu laten soft gestylede bobs zien. Dit zijn bobs waar we nu eens niet de steiltang op loslaten, zoals we dat zo’n 4 of 5 jaar nog deden. Die look is passé. De bewegingen in de bob kapsels van nu zijn heel natuurlijk. Breng er wat volume en slag in. Heb je krullen accentueer die dan. Texturen zijn dit seizoen heel belangrijk.

Voor het aanbrengen van de bewegingen in je haar kun je een krultang gebruiken. Houd de tang hierbij in diagonale of zelfs verticale richting. Hierdoor krijg je die moderne slag.

Eén ding dat heel belangrijk is en dat nog wel eens vergeten wordt, is dat de basis voor zo’n softe en natuurlijke bob een goed model in je haar is. Laat je kapper er maar eens extra zijn/haar best op doen!

Bekijk deze half lange kapsels met softe bob maar eens. Er zitten beeldige hoofdjes tussen!

Celebs die op dit moment een lange bob hebben: Jennifer Lawrence, Rosie Huntington, Selena Gomez, Bella Hadid.

Door: Charlotte Mesman