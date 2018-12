Finger wave kapsels zijn op dit moment ontzettend geliefd. Hair stylist Floor Kleyne legde al uit hoe je heel gemakkelijk deze jaren ’20 feeling in je haar kunt brengen (klik hier voor de ‘easy’ versie). Een kind kan de was doen! Finger waves maken kan iedereen. Ook al zijn er wel meer ingewikkelde varianten. Zoals bij Moschino. Wij waren op slag verliefd op de schattige maar stoute finger wave kapsels die we backstage bij dit Italiaanse modehuis zagen.

Schattige maar stoute finger wave kapsels

Het thema van de Moschino collectie voor herfst winter 2018 2019, ontworpen door Jeremy Scott, was ‘sadomasochisme’. Er waren outfits in zwart latex, SM outfits, maar ook beeldige avondjurken, want tegelijkertijd met de nieuwe herencollectie werden ook damesoutfits geshowd. In de show liepen dus zowel mannelijke als vrouwelijke modellen mee. Sommige vrouwelijke modellen hadden een heel androgyne look, sommige mannen juist een vrouwelijke uitstraling. ‘Ambiguïteit‘ was tevens een rode lijn in deze collectie.

Ook de hair look van de dames was een mix van allerlei invloeden. Op zich waren het beeldige, bijna klassieke kapsels met finger waves aan de voorkant, maar de achterkant was onverwacht heel glad en strak. Het haar was keurig omhoog geföhnd en met een gigantische dosis lak bewerkt.

Als je de finger waves aan de voorkant goed bekijkt, zul je bovendien opmerken dat de golfbewegingen niet bestaan uit de voor finger waves gebruikelijke halve maantjes maar dat het gekrulde lokken zijn die als 8-vormige figuren zijn gedrapeerd en vervolgens plat geföhnd en met lak plat gespoten. De hair stylisten dekken daartoe de gedrapeerde lokken met een doek af en zetten er dan de föhn op. Zie de foto’s.

Hoorntjes op je hoofd :-)

De hoorntjes zijn het stoute detail in dit kapsel. Een beetje duivelachtig maar toch ook wel weer heel schattig. Op de foto hieronder zie je hoe de hair stylisten de basis voor het opzetten van de hoorntjes hebben gecreëerd. Het stukje haar dat bijeengehouden wordt door het elastiekje leent zich goed voor het vastpinnen van de hoorntjes. Wij hebben niet gezien hoe de hoorntjes werden geconstrueerd maar we nemen aan dat die van stevig papier of karton waren gemaakt en vervolgens met neplokken werden omspannen. We zagen backstage in ieder geval een heleboel nephaar in allerlei haartinten liggen.

En nu jij!

Bepaald geen gemakkelijk kapsel dus maar wel geraffineerd, schattig en ondeugend tegelijk. Heb je tijdens de feestdagen wat tijd te besteden, experimenteer er dan maar eens mee. Als je zo aan het Kerstdiner, op een gala of op een Oudejaarsfeest verschijnt, steel je ongetwijfeld de show!