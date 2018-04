Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Esther column

Het is weer vrijdag! Tijd om even bij het leven stil te staan. Tijd voor Esther colomn ‘Het leven met een knipoog’!

Tja, lachen is leuk én gezond! Alhoewel…’Om je dóód te lachen!!‘ proestte mijn vaders hoogbejaarde tante Nel regelmatig uit. Toch is ze niet lachend ten onder is gegaan. Gelukkig maar, want niemand wil stikken in een grap, hoe origineel deze ook is.

Maar buiten dat, is lachen een gezonde én ontspannende bezigheid. Als een massage voor de lever, zei mijn moeder vroeger. Dus mocht je ooit wat op je lever hebben… Lach er dan maar om. :))

Hoewel die ontspannende werking óók niet geheel ongevaarlijk is. Ooit werd het plezier met mijn nichtje mij bijna fataal. Samen zwommen we in het diepe van een meer, en wij, toen nog tieners, hadden de grootste lol. Grap op grap, zou je kunnen zeggen; we gierden het uit. Maar zo prettig is dat niet als je in het water ligt. Ontspanning is dan wel heel gezond in een luie stoel, maar niet als je rond spartelt en naar adem hapt. Op zulke momenten moet je echt even wat trieste denkbeelden oproepen, wil je niet kopje onder gaan…

Achteraf verbaasde het me dat lachen zoooo ontspannend kan zijn. Niet alleen voor de lever, maar heel je lijf verslapt. Sporten, kracht patsen of zwaar werk verrichten zijn geen geintjes als je niet onderuit wilt gaan. Ofwel, lachen is goed, maar bedenk dat enige voorzichtigheid geboden is… ;)

Anderzijds mag je ook wel stellen dat lachen verbindt. Samen lol beleven en de ander niet mogen… Het is een tegenstrijdigheid die moeilijk uit te voeren is. Wat dat betreft zouden sommige regeringsleiders beter moppen kunnen tappen, in plaats van praten (of lees: twitteren) en elkaar naar het leven staan. Humor als strategie, en niet vechten, maar lachen met de vijand zou de wereld heel wat meer doen opvrolijken.

Maar goed, over het algemeen is grappen & lachen gewoon een hele leuke bezigheid. Droog, vet of flauw, er is altijd wel een genre voor jou. En mocht je denken dat het lachen je is vergaan, beleef dan weer eens een oude grap. Want wat eens zo komisch was, kan nog steeds voor napret zorgen.

Maar nog beter én leuker is om elke dag in lachen uit te barsten, liefst tot tranen aan toe. Ze zeggen immers niet voor niets: Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd, en dat is mijns inziens echt geen grapje. :))

Door Esther, diëtiste, oprichter van Opdieet.nl. Esther houdt van lekker eten, lezen én schrijven. In deze column schrijft ze ‘met een knipoog’ over de alledaagse dingen van het leven.