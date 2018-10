De modetrends voor herfst winter 2018 2019 volgens stylist Manon de Boer

Als iemand weet wat er qua modetrends voor herfst winter 2018 2019 aan het gebeuren, is het Manon de Boer. Manon is stylist, personal shopper, consultant en nog veel meer. Ze reist vaak om de internationale trends – mode en streetstyle – op te snuiven en neemt die dan mee in de opdrachten waarvoor ze in Nederland wordt ingeschakeld. In dit interview praat Manon ons helemaal bij over de modetrends die ze de afgelopen maanden heeft gespot, en wat wij er in Nederland mee gaan doen. Ook geeft ze ons praktische modetips mee. Lees het interview en doe spannende mode ideeën op:

Wat zie jij op dit moment in de mode gebeuren?

‘Tijdens een tripje naar Londen in augustus viel het me op dat er dit seizoen een hele grote tweedeling in de mode is. Mensen vragen mij altijd: ‘Hoe kan dat nou? Alles kan toch in de mode? Ik zie zoveel?‘ Dat klopt ook. Mijn advies is altijd: kijk gewoon wat je staat en vertaal dat naar wat er bij jou past. Het is dus niet zo dat als er tien dingen in de mode zijn, dat je ze alle tien in de kast moet hebben, maar wees selectief en kijk wat er bij jou past. Om te kunnen kiezen moet je natuurlijk wel een beetje weten wat er in de mode gaande is. Die tweedeling in de trends bijvoorbeeld is een soort van de basis voor de nieuwe wintermode. Het gaat om street en übervrouwelijk, en ook wel een combinatie daarvan.’

Kun je dat verder uitleggen? Hoe zien die ‘street’ invloeden eruit? En hoe vrouwelijk is übervrouwelijk?

‘Qua street zie nog steeds heel veel sportinvloeden, vooral ook sneakerinvloeden, dat zal niemand ontgaan zijn. Wat ik wel heel bijzonder vind, is een verschuiving die al een paar seizoenen aan de gang is, namelijk dat er steeds meer street ontwerpers bij traditionele modehuizen aan het roer staan. Dat typeert eigenlijk wel heel erg waar de samenleving nu om vraagt. We willen allemaal comfort, onszelf zijn, we willen street items aan. In de jaren ’90 waren het eigenlijk alleen maar de traditionele sportmerken die sportswear maakten, zoals een Adidas, een Nike. De modehuizen waren er altijd vies van. En nu zie je bij modehuizen als Louis Vuitton en Balenciaga gewoon sneakers van 1200 Euro. Als je jaren geleden had gezegd dat ze dat zouden gaan verkopen, hadden ze je voor gek verklaard. Maar die sneakers zijn gewoon uitverkocht. Daar zijn zelfs wachtlijsten voor. Dus die trend is nog steeds supergroot. Hij wordt nu wel anders gecombineerd. Veel met vrouwelijke elementen.’

‘Combineer een stoer item met een vrouwelijk item om je outfit in balans te brengen.’ – Manon de Boer

‘Hiermee kom ik op dat übervrouwelijke. Denk daarbij bijvoorbeeld aan die Scandinavische jurken en rokken, van die roezenjurken en -rokken. Die draag je tegenwoordig in combinatie met sneakers. Dus als jij een sportitem wilt combineren, is het heel slim als je de regel aanhoudt dat je een stoer item met een vrouwelijk item combineert om je outfit in balans te brengen. Vroeger was dat een soort no-go, maar nu is het juist de trend om dat te doen.’

Wat gaan we qua modekleuren en fantasieën zien?

‘We gaan dit seizoen enorm veel prints en felle kleuren zien. Als ik een modekleur voor het najaar moet uitlichten, dan is dat bruin. We zien dat bijvoorbeeld heel veel bij Fendi, in van die warme materialen, een soort teddybeerachtige jassen, en verder grote bruine truien, bruine laarzen.’

Tip: duik de vintage winkel in voor een ruitjesjas of ruitjesblazer

‘Ik zag altijd: mensen zijn óf team grijs óf team bruin. Ik ben toevallig team bruin dus ik word hier heel erg gelukkig van. Ik vind ‘m ook in combinatie met een ruit heel mooi. Ruitjes zijn ook een grote trend dit najaar. Dan kun je denken aan een beetje mannelijke blazers met een ruit erop die je bijvoorbeeld ook vintage kan kopen. Dat vind ik ook wel een tip voor het najaar: duik gewoon eventjes de vintage winkel in. Of misschien heb je een opa of oma met te gekke items in de kast. Daar kun je ruitjes ook zeker in vinden. En dan kun je dat dragen in combinatie met jeans en een T-shirt, of weer een rok en een sneaker.’

Is het waar dat de jaren ’80 weer terugkomen?

‘Jazeker, de mode is echt jaren weer ’80. Eighties invloeden zie we nog steeds onwijs veel. Qua accessoires zien we heel veel grote oorbellen, oorbellen met hartjes bijvoorbeeld, of grote ringen, of één statement oorbel (ook te gek voor de feestdagen), en dan juist ook weer gecombineerd met een streetitem zoals een grote sweater en daaronder weer een vrouwelijke rok. Dus continu ben je de balans in je outfit aan het opzoeken.’

‘Typisch jaren ’80 zijn ook weer de schouders. Er zit schoudervulling in de jasjes. We zien ook wat pofmouwen. En we zien ook veel metallics wat ook een heel jaren ’80 gevoel heeft. Die ultieme jaren ’80 stijl vind ik ook een te gekke trend voor de feestdagen. Dat is eigenlijk elk jaar zo, want de Eighties zijn altijd hip met de feestdagen, maar wil je ‘m net weer wat anders stylen dan zou ik ‘m combineren met materialen als leer of jeans om ‘m weer wat verrassender effect te geven. Denk niet dat je die jaren ’80 alleen maar met de feestdagen kunt dragen. Juist ook als dagelijkse outfit is deze stijl cool. Als jij metallic laarsjes draag met weer een basic jeans en een T-shirt kun je het ook heel goed overdag dragen.’

Wat vind je van die dierenprints die we in veel winkel zien hangen?

‘Ha, de dierenprints! Het zal niemand ontgaan zijn, dat we dit seizoen onwijs veel dierenprints zien. Het is écht niet te geloven. Ik moet zeggen, ik ben gek op dierenprints maar op het moment dat je ergens bent en je ziet overal dierenprints… Tja. De panterprint zien we het meest, maar wel vernieuwend dit seizoen zijn de slangenprints. Die zien we niet alleen maar in bruintinten maar bijvoorbeeld ook in grijstinten, of in bordeaux of zelfs in felroze. Ik vind het ook leuk als je ‘m in je accessoires combineert, bijvoorbeeld in je tas of in je schoenen. Eigenlijk zijn schoenen met een slangenprint ook wel een must-have voor deze winter. Denk ook aan laarsjes met een okergele slangenprint die je dan met een zwarte jeans kunt dragen. De dierenprint is here to stay.’

Er is nog een andere print die we heel veel gaan zien en dat is de sjaalprint. Alsof jouw kledingstuk uit een grote vintage sjaal is gemaakt. Je ziet het, dat woord ‘vintage’ gebruik ik vaker. We gaan ook wel terug naar de oude stijlen.’

Wat voor een jas zou je ons als personal shopper voor deze winter adviseren?

‘Jassen. Ik zie momenteel onwijs veel typen jassen. Vroeger, kan ik mij nog herinneren, mocht ik eigenlijk maar één jas per winter en daar moest ik het de winter daarna, als kind, ook nog mee doen, maar nu is een jas echt onderdeel van je hele outfit. We zien gewoon dat vrouwen steeds meer meerdere typen jassen in de kast hebben. Als ik zou moeten adviseren, dan zou ik gaan voor een mooie mantel, een mooie lange rechte jas. Kies een mooie basiskleur bijvoorbeeld een hele mooie bruine jas. Of ga voor een ruitprint, een geruite lange jas. Ondanks dat-ie een ruit heeft, kun je ‘m best wel met heel veel tinten combineren, zowel met kleuren als met basis tinten. Het is dus echt een soort basic item voor in je kast.’

‘Dan zien we ook heel veel puffer jackets, van die slaapzakjassen. Vorig jaar zagen we ze vooral heel lang, nu nog steeds, maar wat mij opvalt is dat we ze ook steeds vaker in de korte versie zien. Wil je helemaal een beetje gek doen, dan kun je ‘m in een metallic uitvoering, dus in het zilver, nemen. De puffer is een sportief jack dat lekker zit en makkelijk is. Daar hebben we die comfort factor weer!’

‘Als we daarop voortborduren, zien we ook heel veel capes en dekens. Die kun je dragen als je geen jas aan wilt, maar toch gelaagdheid in je look wilt creëren, of ook over je jas zodat je heel veel warme lagen krijgt. In die capes en dekens zien we dus ook weer heel veel bruin en ruiten, en ook wel wat etnische invloeden, dus wat warmere tinten met grovere franjes eraan.

Qua classics zien we ook veel trench coats. Burberry – dat weet iedereen – is daarmee begonnen, met de klassieke trench coat. Die mag ook nog steeds in je kast. Eigenlijk vind ik het het allermooist als je dan een heel mooi vintage exemplaar toevoegt.’

‘Qua jassen zijn het dus heel uiteenlopende typen jassen die je allemaal in je kast mag hebben deze winter.’

Laatste vraag. Kun jij jouw look van vandaag voor onze lezers beschrijven?

‘Ik heb toevallig een ruitenblazer aan en daar heb ik hele coole cowboy laarzen onder. Het klinkt heel cliché, van ‘Oh, ze draagt nu de laatste trends‘, maar ik was vandaag de deur uit en dan let ik een beetje op. Verder heb ik een lange rok aan en een T-shirt, dus ook weer wat mannelijke items en wat vrouwelijke items. Ik had die cowboy laarzen nog in de kast staan. Ik twijfelde om ze weg te doen maar nu heb ik ze weer uit de kast gehaald. Dat is eigenlijk het allerleukste, want nu is het een item waar ik een soort herinnering aan heb.’

Door: Charlotte Mesman

Met dank aan Manon de Boer, www.manondeboer.nl, @manondeboerstyling