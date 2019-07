Cruise collectie van Chanel in het teken van Coco’s gulden stijlregel

Dit seizoen nodigt Chanel zijn gasten uit voor een imaginaire reis. Het middenschip van het Grand Palais van Parijs is getransformeerd in een Parijs treinstation in de Beaux-Arts stijl, compleet met perrons en een eigen elegant café-restaurant ‘Le Riviera‘. Virginie Viard vertelt aan dit hand van dit tafereel en de nieuwe cruise collectie voor herfst winter 2019 2020 die er showt, een reisverhaal.

Op de catwalk – pardon, het perron – zien we behalve iconisch zwart, wit en beige, een schitterend kleurenpallet van roze, groen, blauw en fuchsia voorbijkomen. Deze zachte kleuren contrasteren met bruintinten, marineblauw en kobaltblauw.

De outfits zijn comfortabel en functioneel maar uiterst chic, perfect om in te reizen, in te leven en om jezelf in te zijn zonder hinder van je kleding te ondervinden. Coco Chanels stijlregel ten voeten uit.

Jasjes en wijde broeken zijn geïnspireerd door werkuniformen. Trench coats en wijd gesneden jassen worden in de taille bijeengehouden door met kettingceintuur. Aan de voeten van de modellen steken puntige pumps, tweekleurige laarsjes en ballerina’s in tweed.

Vanzelfsprekend ontbreekt ook in deze cruise collectie het emblematische Chanel jasje in tweed niet. Tijdloos en modern met twee, vier of zes zakken, met of zonder kraag, met zachte ronde schouders, of juist hoekig en sterk, kort of lang, single of doublebreasted. Het jasje wordt in alle mogelijke varianten geshowd.

Onder het jasje zien we vestjes in chiffon met geborduurde bloemen, bandeau topjes in poplin met een grote strik of bustiers met pailletten. Jersey leggings worden afgewisseld door minirokjes, trapezerokken, knickerbockers in tweed of broeken in leer en geweven Hessiaan.

TRENDYSTYLE