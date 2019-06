Bruidskapsels 2019. Dit zijn de allernieuwste haartrends

Het bruidsseizoen is begonnen! Op de mooiste dag van je leven (dat zou het in ieder geval moeten zijn), wil je op je allermooist zijn. Wij willen een steentje bijdragen met de allernieuwste kapseltrends voor bruiden. Hair stylist Loris Binotto vertelt ons er meer over.

‘Voor mijn bruiden kies ik altijd een stijlvol, flatterend en vrij eenvoudig kapsel. Ik houd niet van overdreven haarstijlen. Natuurlijk is dit een kwestie van smaak. De aanstaande bruiden die bij mij aankloppen voor een bruidskapsel, kennen mijn stijl, en komen juist daarom bij mij. Ze laten zich voor honderd procent door mij adviseren,’ vertelt Loris Binotto.

Tip: bekijk het portfolio van verschillende kappers en vraag je af welke stijl het beste bij jou past

‘Voor het bruidskapsel kijk ik allereerst naar de jurk, en verder natuurlijk ook naar de bruid zelf. Hoewel ik zelf dol ben op opsteekkapsel, is dat niet per se een must. Een bruid kan haar haar ook los dragen, wellicht met wat opgestoken lokken aan de zijkant, in een soort boho-chique stijl die het gezicht vrijlaat.’

Tip: kies haarsieraden die aanhaken aan bij je bruidsjurk

‘Maar de klassieke chignon is natuurlijk altijd een goede optie. Die kan strak zijn of wat slordiger. Je kunt het haar glad naar achteren dragen zodat je gezicht goed uitkomt, of wat lokjes rond je gezicht draperen. Ik vind het zelf erg mooi om de knot met draden met pareltjes of steentjes te bewerken. Ik kijk daarbij naar de jurk. Als die met kristallen versierd is, kies ik voor het haar ook draden met kristallen. Is de jurk met parels afgezet, dan bewerk ik het haar met draden met pareltjes. En zo kun je tal van accessoires erbij halen.’

‘Een andere optie zijn kleine kroontjes die de knot gaan verrijken. Je kunt ook werken met haarsieraden. Tegenwoordig is daar zoveel keuze in.’

We vragen Loris Binotto wat hij van bloemen in een bruidskapsel vindt.

Bloemen in je haar is wat minder in-trend maar wel altijd mooi

‘Of je met bloemen werkt hangt opnieuw van de bruid en haar jurk af. Bloemen zijn altijd mooi, zeker als je aanhaakt bij het boeket. Ik vind dat er altijd een rode draad moet zijn die jurk en kapsel verbindt. Enige voorwaarde is dat de bloemen uit het bruidsboeket wel als haaraccessoire geschikt moeten zijn. Rozen doen het bijvoorbeeld goed, maar er zijn ook bloemen die heel snel verleppen, en maar voor heel korte tijd mooi zijn. Die zou ik daarom vermijden.’

‘Maar om jullie vraag te beantwoorden… Ik denk dat bloemen in een bruidskapsel een beetje passé zijn. Zelf zie ik liever een eenvoudig opsteekkapsel dat verrijkt is met een mooi sieraad, met mooie sierspelden, met draden met kristallen en parels. Ook alleen parels of alleen kristallen is al heel mooi.’

TRENDYSTYLE