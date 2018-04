Beauty. Ken jij de pH-waarde van je gezichtsreiniger?

De afgelopen maand was mijn gezichtshuid even uit balans. Tijdens de Fashion Week in Milaan had ik in alle gauwigheid zomaar een gezichtsreiniger uit de rekken van de supermarkt meegepakt en die zou wel eens een te hoge pH-waarde kunnen hebben gehad (met de rest van de ingrediënten zat het wel ongeveer goed). Na het reinigen stond mijn huid namelijk strak en voelde die droog en trekkerig aan. Inmiddels is alles weer onder controle en ben ik weer overgestapt op de gezichtsreiniger die ik altijd gebruik. Maar het is misschien wel interessant om even dieper op de pH-waarde van gezichtsreinigers in te gaan.

De pH-waarde van onze gezichtshuid

De pH-waarde van een gezonde gezichtshuid ligt rond de 5. Je zult van de scheikundelessen misschien herinneren dat een pH van 7 neutraal is. De waarden onder de 7 zijn zuur, de waarden erboven zijn basisch. Een gezonde gezichtshuid met een pH-waarde van rond de 5 is dus zuur. En dat is maar goed ook want deze zuurmantel beschermt de huid tegen bacteriën en schimmels.

Overigens is de pH-waarde van onze gezichtshuid geen vast gegeven. Zo wordt deze hoger naar mate we ouder worden. Ook babyhuidjes hebben een hogere pH en zijn daardoor kwetsbaarder dan een gezonde volwassen huid. Een bezwete huid is, vanwege het transpiratievocht, zuurder. In de zomer is onze huid sowieso iets zuurder dan in de winter. Mannen hebben in de regel ook een zuurdere huid dan vrouwen. Er zijn dus verschillende factoren die invloed hebben op de pH-waarde van onze huid. Een gezichtreiniger is er ook zo eentje!

De pH-waarde van gezichtsreinigers

Om de pH-balans van onze gezichtshuid niet te verstoren, is het het beste om crèmes en andere verzorgingsproducten te gebruiken met een pH-waarde die dicht bij die van de huid ligt. Bij crèmes is dat meestal wel het geval. Voor gezichtsreinigers ligt dat anders.

Omdat gezichtsreinigers vuil en olie van de huid moeten verwijderen, ligt de pH-waarde van dit soort producten vaak hoger. Zo heeft het klassieke stuk zeep bijvoorbeeld een pH-waarde die tussen de 9 en 12 ligt. Dit is hoog en dat verklaart meteen waarom je je gezichtshuid niet met zeep moet wassen. Gebruik je een product met een te hoge (basische) waarde op je huid dan heeft die vaak uren nodig om daarvan te herstellen. Langdurig gebruik kan bovendien de pH-waarde van je huid veranderen en ontstekingen, acne, overgevoeligheid en rimpels veroorzaken.

Je gezicht heeft dus baat bij een reiniger met een pH tussen de 5 en 6 die het vetweefsel in je huid niet afbreekt. In de cosmeticawereld is dit een algemeen bekend feit. Ook het grote publiek wordt steeds skincare-wiser. Dat is wellicht de reden waarom cosmeticafabrikanten op hun gezichtsreinigers tegenwoordig vaak de term ‘pH-neutraal’ vermelden (op buitenlandse producten ‘pH-balanced’).

Moet je altijd een gezichtsreiniger met de vermelding pH-neutraal kopen?

Ja en nee. De meeste zeepvrije gezichtsreinigers hebben tegenwoordig al een vrij lage pH. In dat opzicht is de vermelding op de verpakking vaak meer een handig marketing zet dan echt van nut. Bovendien zouden de term ‘pH-neutraal’ ook producten met een pH-waarde van 7 of 8 omvatten, terwijl je toch liever een product met een lagere waarde (tussen de 5 en 6) hebt. De vermelding ‘pH-neutraal’ is dus geen garantie voor een lage pH-waarde.

Zoals gezegd, hebben de meeste zeepvrije gezichtsreinigers tegenwoordig gelukkig al een vrij lage pH-waarde maar misschien wil je toch de exacte pH-waarde kennen van het specifieke product dat je gaat koopt of al gebruikt. Deze waarde is vrijwel nooit op de verpakking vermeld (uitzonderingen daargelaten zoals het Koreaanse product Innisfree Blueberry Rebalancing 5.5 Cleanser – Zuid-Korea is en blijft een koploper als het om cosmetica gaat). Hoe kun je nu aan de pH-waarde van een product komen? Daar zijn verschillende manieren voor.

1. Je kunt het Googlen. Vooral bloggers besteden steeds meer aandacht aan dit onderwerp en zijn doortastend in het achterhalen van pH-waarden.

2. Je kunt de fabrikant zelf benaderen en hopen dat deze je de gevraagde informatie geeft.

3. Je kunt zelf aan de slag gaan met lakmoespapiertjes of een elektronische pH-meter (die heb ik inmiddels voor een kleine 20 Euro op internet besteld – misschien dat jij er nog eentje hebt liggen die je voor het aquarium gebruikt!).

Staar je niet blind op de pH-waarde

Natuurlijk moet je (zoals mij dat overkomen is) geen product met een te hoge pH-waarde gebruiken, maar staar je er niet blind op. Er zijn ook andere factoren bij aankoop van een gezichtsreiniger die belangrijk zijn zoals conserveringsmiddelen, sulfaten, synthetische parfums.

De ‘pH-boosdoener’ heb je vaak al in huis: kraanwater!

Om alles nog even in het juiste perspectief te zetten nog even een weetje: kraanwater heeft vaak al een pH-waarde tussen de 7 en 8! Kijk de lijst waterhardheden in Nederland er maar eens op na. Is je water erg hard, gebruik dan ‘s morgens liever een milde gezichtsreiniger in plaats van wakker te worden met een plens water in je gezicht. Je huid zou een paar uur nodig hebben om van te hard water bij te komen.

Hoe staat het er met de pH-waarde van jouw huid voor?

Tot slot nog iets over de pH-waarde van je huid zelf. De conditie van jouw huid kan iets zeggen over de pH-waarde daarvan. Loop de check lijst hieronder maar eens af.

Indicatoren voor een te basische huid

Je huid zou wel eens een te hoge pH-waarde kunnen hebben als deze…

a. vaak strak en trekkerig aanvoelt

b. schilferig en droog is

c. ‘s morgens een dof aanzien heeft en meer droogtelijntjes vertoont

Als je huid te basisch is, is deze kwetsbaarder voor bacteriën, UV-straling en niet al te milde ingrediënten. Bovendien ziet een basische huid er vaak ouder uit. Heb je het idee dat je huid te basisch is, neem dan je beauty routine en producten onder de loep, en hydrateer je huid goed. Je zou ook exfolianten met salicylzuur en glycolzuur kunnen gebruiken om de huid zuurder te maken (informeer goed naar het gebruik daarvan). Er kunnen natuurlijk ook andere oorzaken voor de verschijnselen hierboven zijn.

Indicatoren voor een te zure huid

Je huid zou wel eens een te lage pH-waarde kunnen hebben als deze…

a. na het reinigen nog lichtjes olieachtig en niet schoon aanvoelt

b. ongewoon heftig reageert op producten die je gewoonlijk gebruikt

c. meer pukkeltjes en breakouts dan gewoonlijk vertoont

Als je huid te zuur is, wordt deze vettig en gevoelig. Het zou kunnen dat je teveel (zure) peeling producten gebruikt. Matig het gebruik hiervan. Er kunnen natuurlijk ook andere oorzaken voor de verschijnselen hierboven zijn.

Door: Charlotte Mesman