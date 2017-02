5 Haarfabels

Het komt iedere keer weer terug. De verzorging van je haar. En we doen er allemaal ons best op. Want iedereen wil mooi haar. Dat zal ook wel de reden zijn waarom er zoveel adviezen en tips circuleren. Maar zijn ze allemaal waar? Nee, zeker niet. Hier zijn 5 haarfabeltjes.



Je haar vaak wassen is slecht voor je haar

Niet waar. Het ligt eraan wat voor producten je gebruikt. Als je je haar elke dag wast met een agressieve shampoo dan zul je daar op den duur wel iets van merken. Maar als je kwalitatief goede producten gebruikt, dan kun je je haar elke dag wassen. Als het een product is dat rijk is aan proteïnen en andere voedingsstoffen voor je haar, dan kan je haar daar zelfs baat bij hebben.

Als je je haar regelmatig knipt, groeit het sneller

Niet waar. Je haar bestaat vanuit medisch oogpunt gezien uit dode cellen terwijl het levende gedeelte van het haar zich, kort gezegd, in de hoofdhuid bevindt. Daarom doet het ook geen pijn als je je haar knipt. Maar trek maar eens aan je haar, dan zul je je hoofdhuid wel degelijk voelen. Als je eenmaal weet, dat je het gedeelte van je haar vanaf de hoofdhuid opgebouwd is uit cellen zonder bloedsomloop en zonder zenuwstelsel, dan zal het gemakkelijk te begrijpen zijn dat je haar niet sneller gaat groeien als je het afknipt.

Gespleten haarpunten kunnen ‘genezen’

Niet waar. Er is maar één remedie om van gespleten haarpunten af te komen en dat is je haar knippen. Wel zijn er producten die de gespleten uiteinden als het ware weer aan elkaar plakken, maar dat effect verdwijnt zodra je het product uitwast. Natuurlijk kun je er wel aan werken om gespleten haarpunten zoveel mogelijk te voorkomen door de kwaliteit van je haar te verbeteren. Dit kun je doen door de juiste producten te gebruiken, door de hoofdhuid goed te verzorgen en door de juiste voeding. Verder kunnen gespleten haarpunten ook veroorzaakt worden door föhnen of het gebruik van de stylingtang. Is dat de oorzaak dan is het natuurlijk goed om daarmee te stoppen.

Het is goed om van tijd tot tijd van shampoo te veranderen

Niet per sé waar. Het hangt ervan af wat je van een shampoo verwacht. Sommige mensen hebben het idee dat hun haar op een gegeven moment aan een shampoo went en niet meer als eerst reageert. Andere mensen willen vooral ook dat de shampoo hun haar fris doet ruiken en omdat ons reukorgaan nu eenmaal aan een geurtje went, wisselen ze om die reden graag van shampoo en stappen ze over van een meloengeurtje op een kokosgeurtje, om het zo maar te zeggen. Het is dus een heel persoonlijke kwestie. Het belangrijkste blijft dat je die producten kiest die bij jouw haartype passen. Het kan natuurlijk zo zijn dat je haar op bepaalde momenten droger is, of vetter, en dan is het natuurlijk altijd goed om op die veranderingen in te spelen.

Als je één grijze haar uittrekt, dan krijg je er twee voor terug

Niet waar. Grijze haren ontstaan daardoor dat de hoeveelheid melanine (het pigment dat je haar kleur geeft) afneemt. In de haarwortel wordt minder pigment geproduceerd. Maar dat je, als je een grijze haar uittrekt, er twee voor terug krijgt, dat is een volksfabeltje. Of er moeten heel toevallig ongeveer op de plaats waar je de haar uittrekt, twee haarfollikels zijn die juist in die periode minder pigment gaan produceren en dus allebei grijze haren produceren op ongeveer het plekje waar je de haar hebt uitgetrokken, maar dat zou wel heel sterk zijn.