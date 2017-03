10 Tips voor gezond haar (en tegen haaruitval)

Tien tips (voor man en vrouw) om je haar gezond te houden en om haaruitval zoveel mogelijk tegen te gaan (of om ermee om te gaan).



Ontvang de nieuwsbrief van Trendystyle in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

1. Vroeger werd er wel gezegd dat je je haar niet al teveel moest wassen, maar de experts komen daar tegenwoordig steeds vaker op terug. Was je haar regelmatig, is het advies. Om je haar en vooral ook hoofdhuid schoon en gezond te houden. Een gezonde omgeving bevordert een gezonde haargroei. Masseer je hoofdhuid met je vingertoppen (maar niet met je nagels) en gebruik altijd een milde shampoo die geschikt is voor het dagelijks gebruik.

2. Houd roos en een overmatige sebumproductie van de hoofdhuid onder controle. Er mag dan geen direct verband met haaruitval zijn, maar ook hier geldt weer dat kwaliteit van je haar verbetert als je hoofdhuid gezond en schoon is. Houd een correct en uitgebalanceerd voedingspatroon aan en was je haar met milde en specifieke producten. Informeer bij je kapper, huisarts of huidarts hoe je in jouw geval roos of een overmatige sebumproductie te lijf kunt gaan.

3. Wil je dat je haar er mooi, gezond en verzorgd uitziet, dan is regelmatig bijpunten een must. Gespleten haarpunten geven je haar een dor en droog aanzien.

4. De ontwikkelingen op het gebied van haarverven en kleuren staan niet stil en de producten zijn steeds geavanceerder en gebruiksvriendelijker. Laat je voorlichten door een professionele kapper. Vermijd echter behandelingen die je haar ontkleuren of het haar veel lichter maken omdat deze in de regel schadelijk zijn voor je haar.

5. Vermijd stress! Dit advies geldt eigenlijk voor alles en overal. Zo kan stress ook haaruitval verergeren en elke omstandigheid van buitenaf die de haaruitval verergert, kan het kaalheidsproces versnellen. Oppassen met stress dus!

6. Volg geen strenge diëten. Nog zo’n regel die in het algemeen geldt, maar die ook in acht genomen moet worden als je haardos je lief is.

7. Volgens experts zou ook de blootstelling aan zon op den duur tot haaruitval kunnen leiden of in ieder geval een steentje bij kunnen dragen aan dat proces dat we nu juist niet op gang willen brengen. Bescherm je haar dus goed tegen de zon. In de zomer maar ook in de winter (op de ski’s bijvoorbeeld).

8. Niet roken! Dit advies behoeft geen toelichting.

9. Heb je het idee dat je last hebt van overmatige huiduitval (haaruitval die niet als normaal kan worden beschouwd) aarzel dan niet om je tot je huidarts of tot een dermatoloog te wenden.

10. Pas je haarstijl aan aan je haartype. Streef niet naar een volumineus kapsel of voor extra lange lokken als je haar zich daar niet voor leent. Waar het om gaat, is dat je haar er glanzend en gezond uitziet. Is je haar dunnend, bespreek het dan met je kapper welke haarstijl het beste bij jouw haar past. Meestal is dat – zowel voor vrouwen als voor mannen – een wat korter kapsel.