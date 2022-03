Deze lente is het (ook) de vraag hoe je je zonnebril gaat dragen

Zo kun je je zonnebril dit seizoen dragen

Heb jij al een keuze gemaakt uit het enorme aanbod zonnebrillen voor de lente en zomer 2022? De trends lopen enorm uiteen. De monturen zijn groot, behalve de Matrix-bril dan, de shield bril is terug; de kleuren zijn fel maar ook kleurloos (ook de glazen!). Bizar is het sleutelwoord. Qua brillentrends voor lente zomer 2022 is het alle gekheid op een stokje.

Zo kun je je zonnebril dit seizoen dragen. Photo Charlotte Mesman

Maar daarmee ben je er nog niet want heb je eindelijk een montuur op de kop getikt dat bij jou past, dan moet je ook nog eens gaan bedenken HOE je ‘m gaat dragen.

Die stoere zonnebril-op-je hoofd-look mag nog steeds, maar dan alleen op momenten waarop je je bril niet nodig hebt. Want uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat je je ogen tegen de zon beschermt. Kortom, als de zon schijnt, hoort die bril op je neus te staan.

Zo kun je je zonnebril dit seizoen dragen. Photo courtesy of Michael Kors zomer 2020

Maar inmiddels zijn daar ook spannende varianten op bedacht. Al in zomer 2020 kwam Michael Kors met een interessante zonnebrillenlook. De Amerikaanse modeontwerper stuurde zijn modellen de catwalk op met een zeer lage zijscheiding waarbij het haar half over het gezicht hing. Daarover gingen de zonnebrillen, en dat gaf een bijzonder modern effect (al lijkt deze look ons niet echt geschikt voor het dagelijks leven en zeker niet als je gaat autorijden!).

Zo kun je je zonnebril dit seizoen dragen. Photo courtesy of Max Mara Resort 2022

Max Mara deed in de Resort Collectie van 2022 iets soortgelijks. Ook daar gingen de poten van de zonnebrillen over de voorste haarlokken, maar in dit geval waren de beide ogen wel vrij. Deze look is stukken gemakkelijker in het dragen. We kwamen ‘m dan ook in de streetstyle mode tijdens de Fashion Weeks al tegen.

Zo kun je je zonnebril dit seizoen dragen

Een derde optie was de vondst van influencer Karina Nigay (of haar stylist). Zij ging nog een stapje verder en plaatste haar zonnebril niet alleen over de voorste haarlokken maar ontblootte daarbij ook nog eens haar oren. Voor de gelegenheid gaf ze haar steile haar nog een paar flinke likken gel mee en zo creëerde ze een cleane, grafische en bijna futuristische look.

Misschien niet iets om zomaar mee op de proppen te komen, maar wel leuk om te weten dat dit ook tot de mogelijkheden behoort :-) Wie weet, kun je er in een gekke bui toch nog iets mee.

TRENDYSTYLE