Zomermode trend 2022: laarzen onder je minirok of shorts

Zomerlaarzen onder een minirok of shorts. Pitti Uomo modebeurs in Florence. Foto Charlotte Mesman

Hoe heet het ook is, wat je ook draagt, met hoge boots kun je altijd – letterlijk en figuurlijk – uit de voeten. These boots are made for walking, girls!

Zomerlaarzen onder een minirok of shorts. Pitti Uomo modebeurs in Florence. Foto Charlotte Mesman

Je snakt misschien naar je sandalen of slippertjes, maar wil je in deze top zomerdagen en fashion statement maken, haal dan je dan toch die hoge laarzen uit de kast. Voor deze zomer gaan eigenlijk alle stijlen: van paardrijlaarzen tot cowboy laarzen tot punk boots.

Zomerlaarzen onder een minirok of shorts. Pitti Uomo modebeurs in Florence. Foto Charlotte Mesman

Droegen we ze vorig jaar vooral onder lange jurken, deze zomer combineren we ze met kort. We zijn het met je eens, het is een gewaagde look, maar cool is het wel.

Zomerlaarzen onder een minirok of shorts. Pitti Uomo modebeurs in Florence. Foto Charlotte Mesman

Dus haal je minirok of shorts maar tevoorschijn. Voor een goede balans in je look combineer je kort plus laarzen nu eens niet met een crop top maar met een mooie blouse of een chique, geklede top.

Zomerlaarzen onder een minirok of shorts. Pitti Uomo modebeurs in Florence. Foto Charlotte Mesman

Dit is ook een heel leuke look om lekker te accessorizen. Zonnebril, hoofddoekje, cirkeltas, minibags, kettingen, armbanden, oorbellen. Het kan niet op. Maak van je voorste haarlokken vlechtjes (tendrils) en je bent helemaal up-to-date.

Bekijk onze streetstyle foto’s van de Pitti Uomo modevakbeurs in Florence maar eens en laat je inspireren voor jouw zomerlook.