Met dit halflange kapsel steel je deze winter de show. Photo courtesy of Chloé

Met dit halflange kapsel steel je deze winter de show

Zo zien de topjes voor winter 2025 2026 eruit: van tanktop tot lingerietop. Photo courtesy of Chloé

Zo zien de topjes voor winter 2025 2026 eruit: van tanktop tot lingerietop

Make-up trends voor winter 2025. Smokey eyes komen terug!

Make-up trends voor winter 2025. Smokey eyes komen terug!

Zo kleed je je slank. 19 Stijltips

Zo kleed je je slank. 19 Stijltips

Trendystyle.net | Fashion trends | Zo draag je dit seizoen je wintertruien. Check deze looks

Zo draag je dit seizoen je wintertruien. Check deze looks

Haal je wintertruien maar uit de kast. Het is tijd om spannende combinaties te leggen. Check deze catwalk looks.

Foto van auteur
Charlotte Mesman
Gepubliceerd
Zo draag je dit seizoen je wintertruien. Check deze looks. Photo courtesy of Max Mara
Zo draag je dit seizoen je wintertruien. Check deze looks. Photo courtesy of Max Mara

Het is truienweer, daar kunnen we niet omheen. En dat is helemaal niet erg, want de wintertruien van dit seizoen zijn supercool, helemaal als je er spannende combinaties mee maakt. Op de catwalks zagen we een heleboel moois voorbijkomen. Steek er ideeën van op voor jouw eigen modelook.

Trui over trui

Zo draag je dit seizoen je wintertruien. Check deze looks. Photo courtesy of Miu Miu
Zo draag je dit seizoen je wintertruien. Check deze looks. Photo courtesy of Miu Miu

Een van de meest opvallende combinaties kwamen we tegen bij Miu Miu. Miuccia Prada showde voor winter 2025 een wijde bruine sportbroek met daarop maar liefst drie truien. De bovenste laag bestaat uit een sweater met rits, de middelste laag uit een – wat lijkt – polo met eenzelfde rits en de onderste laag uit een grijze trui met ronde hals.
Tip: speel met lagen voor spannende volumes en kleurcombinaties. Een beetje rood in een winteroutfit zorgt voor een vrolijke noot.
Tip 2: combineer bruin met grijs voor een up-to-date look.

Trui met afbeelding

Zo draag je dit seizoen je wintertruien. Check deze looks. Photo courtesy of Etro
Zo draag je dit seizoen je wintertruien. Check deze looks. Photo courtesy of Etro

Bij Etro spotten we een reebruine trui met een interessante, kleurrijke afbeelding. Met zo’n trui maak je een statement. Je look wordt extra interessant als je hem op een stoere leren broek draagt.
Opvallend: ook hier zien we de combinatie bruin met grijs en felle kleuraccenten.

Coltrui met verschillende texturen

Zo draag je dit seizoen je wintertruien. Check deze looks. Photo courtesy of Iceberg
Zo draag je dit seizoen je wintertruien. Check deze looks. Photo courtesy of Iceberg

De truien voor winter 2025 zien fantasierijk en blazen je looks nieuw leven in. Bekijk deze oversized trui met hoge col en verschillende texturen maar eens.
Tip: draag een oversized trui op een korte rok. Maak de look af met panty’s en hoge laarzen.

Opvallende volumes

Zo draag je dit seizoen je wintertruien. Check deze looks. Photo courtesy of Burberry
Zo draag je dit seizoen je wintertruien. Check deze looks. Photo courtesy of Burberry

Ook qua vormen en volumes valt er deze winter van alles te beleven. Zo spotten we bij Burberry een trui met couture volumes: oversized schouders, opbollende mouwen, een hoge boord in de taille en een grote col.
Tip: dit soort truien doen het fantastisch op een spijkerbroek maar je kunt er ook een aparte look van maken met een ruitenrok of een kokerrok in office core stijl.

Klassiekers

Zo draag je dit seizoen je wintertruien. Check deze looks. Photo courtesy of Max Mara
Zo draag je dit seizoen je wintertruien. Check deze looks. Photo courtesy of Max Mara

Klassiekers doen dit seizoen ook mee. Bij Max Mara kwamen we veel knitwear in bordeauxrood, camel en cognac tegen. Het modehuis kiest nog altijd graag voor monochrome looks. Het presenteerde een cognackleurige grofgebreide trui met een leren broek in dezelfde tint. Let ook op de accessoires van suède, maar altijd in dezelfde kleurfamilie.
Tip: neem een effen trui als uitgangspunt en combineer die met items in dezelfde tinten.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS

Meer op Trendystyle.net

Jouw weekhoroscoop van 16 tot 23 november 2025

Eco stijl: de beste heren ondermode voor elke dag

Foto van auteur
Door

Charlotte Mesman

Charlotte Mesman is Fashion & Beauty Director van Trendystyle. Ze werkte als model in Milaan, was advocaat en richtte Trendystyle op. Elk seizoen is ze bij de Fashion Weeks in Milaan en Parijs te vinden.

Vind je dit artikel leuk? Laten we dan contact houden. Voeg Trendystyle toe aan je favorieten! :-)

VOLG TRENDYSTYLE OP INSTAGRAM
VOLG TRENDYSTYLE OP TWITTER
ADVERSUS

Lees ADVERSUS, mannen modetrends, kapsels en modellen

Kapsels en lichaamsverzorging man. De nieuwste mannenmode trends, fitness, auto's en lifestyle man op Adversus. Klik hier!
MEER OP TRENDYSTYLE
Met dit halflange kapsel steel je deze winter de show. Photo courtesy of Chloé

Met dit halflange kapsel steel je deze winter de show

Wet looks en knotjes voor de kapsels bij Fendi voor winter 2025 2026. Photo courtesy of Fendi

Wet looks en knotjes voor de kapsels bij Fendi voor winter 2025 2026

Dit is de kledingformule voor winter 2025 van de modellen. Foto Charlotte Mesman

Dit is de kledingformule voor winter 2025 van de modellen (en misschien ook van jou)

De cool girls van Dolce & Gabbana. High end fashion met een streetstyle twist. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

De cool girls van Dolce & Gabbana. High end fashion met een streetstyle twist

TRENDYSTYLE is een product van DOUBLESPEAK - Copyright © 2000 - 2025

De artikelen en het beeldmateriaal op Trendystyle zijn exclusief eigendom van Trendystyle en beschermd door auteursrecht

SERVICE

Home
Contact
Over ons
Cookies & Privacy
Copyright
Adverteren

MAGAZINE

Fashion
Beauty
Street style
Liefde
Horoscoop

NETWORK

Margherita.net
Trendystyle.net
Trendystyle.com.hk
Trendystyle.nl
Adversus.it
Adversus.nl
Adversus.com