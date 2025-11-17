Zo draag je dit seizoen je wintertruien. Check deze looks. Photo courtesy of Max Mara

Het is truienweer, daar kunnen we niet omheen. En dat is helemaal niet erg, want de wintertruien van dit seizoen zijn supercool, helemaal als je er spannende combinaties mee maakt. Op de catwalks zagen we een heleboel moois voorbijkomen. Steek er ideeën van op voor jouw eigen modelook.

Trui over trui

Zo draag je dit seizoen je wintertruien. Check deze looks. Photo courtesy of Miu Miu

Een van de meest opvallende combinaties kwamen we tegen bij Miu Miu. Miuccia Prada showde voor winter 2025 een wijde bruine sportbroek met daarop maar liefst drie truien. De bovenste laag bestaat uit een sweater met rits, de middelste laag uit een – wat lijkt – polo met eenzelfde rits en de onderste laag uit een grijze trui met ronde hals.

Tip: speel met lagen voor spannende volumes en kleurcombinaties. Een beetje rood in een winteroutfit zorgt voor een vrolijke noot.

Tip 2: combineer bruin met grijs voor een up-to-date look.

Trui met afbeelding

Zo draag je dit seizoen je wintertruien. Check deze looks. Photo courtesy of Etro

Bij Etro spotten we een reebruine trui met een interessante, kleurrijke afbeelding. Met zo’n trui maak je een statement. Je look wordt extra interessant als je hem op een stoere leren broek draagt.

Opvallend: ook hier zien we de combinatie bruin met grijs en felle kleuraccenten.

Coltrui met verschillende texturen

Zo draag je dit seizoen je wintertruien. Check deze looks. Photo courtesy of Iceberg

De truien voor winter 2025 zien fantasierijk en blazen je looks nieuw leven in. Bekijk deze oversized trui met hoge col en verschillende texturen maar eens.

Tip: draag een oversized trui op een korte rok. Maak de look af met panty’s en hoge laarzen.

Opvallende volumes

Zo draag je dit seizoen je wintertruien. Check deze looks. Photo courtesy of Burberry

Ook qua vormen en volumes valt er deze winter van alles te beleven. Zo spotten we bij Burberry een trui met couture volumes: oversized schouders, opbollende mouwen, een hoge boord in de taille en een grote col.

Tip: dit soort truien doen het fantastisch op een spijkerbroek maar je kunt er ook een aparte look van maken met een ruitenrok of een kokerrok in office core stijl.

Klassiekers

Zo draag je dit seizoen je wintertruien. Check deze looks. Photo courtesy of Max Mara

Klassiekers doen dit seizoen ook mee. Bij Max Mara kwamen we veel knitwear in bordeauxrood, camel en cognac tegen. Het modehuis kiest nog altijd graag voor monochrome looks. Het presenteerde een cognackleurige grofgebreide trui met een leren broek in dezelfde tint. Let ook op de accessoires van suède, maar altijd in dezelfde kleurfamilie.

Tip: neem een effen trui als uitgangspunt en combineer die met items in dezelfde tinten.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS