Vlechten en gekleurde haaraccessoires voor een supercool zomerkapsel. Nadoen!

De haartrends voor zomer 2022 staan in het teken van vlechten maar ook van haar accessoires. En als we die twee nu eens met elkaar zouden combineren?

Haartrends zomer 2022. Vlechten en haar accessoires. Photo courtesy of Franco Curletto

Tijdens de Milan Fashion Week interviewden we Gaja Curletto, één van de meest veelbelovende (en jongste) Italiaanse hair stylisten van het moment. Gaja werkt samen met toonaangevende tijdschriften, is backstage bij de mmdoeshows in New York, Londen, Milaan en Parijs te vinden en creëert de looks van verschillende bekende influencers. Wie anders dan Gaja kan ons updaten over de allernieuwste haartrends voor zomer 2022?

Haartrends zomer 2022. Vlechten en haar accessoires. Photo courtesy of Dior

Top haartrends voor zomer 2022 zijn volgens Gaja korte pony’s maar ook vlechten en haaraccessoires. ‘Vlechten zagen we bijvoorbeeld in de modeshow van Dior voor herfst winter 2022 2023, maar op het Coachella Festival vierden vlechtjes hoogtij. Daar zagen we ze vooral in een hippie/glam rock versie,’ vertelde Gaja ons.

‘Samen met het team van Franco Curletto hebben wij deze haartrends gecombineerd en een grafisch vlechtkapsel met Scuby Doo touwtjes ontworpen. Daartoe hebben we langs de middenscheiding bovenop het hoofd twee vlechtjes gemaakt, maar in plaats van ze los te laten hangen, zoals bij Coachella hebben we ze met elastiekjes aan de zijkanten van het hoofd vastgezet (hiervoor gebruikte Gaja een plastic kappersnaald en elastisch draad dat je zowel door het vlechtje als door het glad naar achteren getrokken haar haalt en vastknoopt). Vervolgens hebben we om die elastiekjes gekleurde Scuby Doo touwtjes gebonden.’

Haartrends zomer 2022. Vlechten en haar accessoires. Photo courtesy of Franco Curletto

‘Wij hebben de kleuren van de Scuby Doo touwtjes afgestemd op de outfits, maar je kunt natuurlijk ook verschillende kleuren gebruiken. Wat je fantasie je ingeeft.’

Haartrends zomer 2022. Vlechten en haar accessoires. Photo courtesy of Franco Curletto

Haartrends zomer 2022. Vlechten en haar accessoires. Photo courtesy of Franco Curletto

Een andere look die Gaja heeft gecreëerd is vlechtjes met talloze hair piercings, haarringetjes. Deze hair look had ze ook voor de bekende influencer Samantha De Reviziis gekozen, wat haar de complimenten van Anna Wintour opleverde.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en ga dan zelf aan de slag. Deze hair looks zijn – zeker als je kunt vlechten – vrij gemakkelijk na te doen. De kracht en originaliteit zit ‘m in de combinatie van de vlechtjes en haar accessoires.