Kleur aan je voeten is misschien wel de grootste modetrend van nu. Streetstyle foto Charlotte Mesman

Nog maar zo’n vijf jaar geleden vonden we het nog best raar om witte schoenen onder een donkere outfit te dragen. Dat was not done. Laat staan dat we neonkleurige schoenen (waar waren die überhaupt te koop?) onder een donkere outfit droegen. Dit laatste is dus wel dé modetrend voor zomer 2022.

Streetstyle mode. Gekleurde schoenen. Foto: Charlotte Mesman

Je hoeft maar naar het modevolk en de streetstyle outfits tijdens de Fashion Weeks te kijken en je weet wat we bedoelen. Gekleurde schoenen zijn hot & happening. De influencers zijn eraan verslingerd en voorlopig gaan we op deze (gekleurde) voet door want op de catwalks voor lente zomer 2022 zagen we meer gekleurd schoeisel dan ooit. En we kunnen je ook al verklappen dat we deze trend de komende herfst blijven zien en beleven.

Maar hoe draag je die gekleurde (of witte) schoenen nu eigenlijk? Dat is heel eenvoudig. Eigenlijk mag alles maar we hebben wel een paar vuistregels voor je:

Streetstyle mode. Gekleurde schoenen. Foto: Charlotte Mesman

draag gekleurde schoenen onder een monochrome look , bijvoorbeeld: fuchsia schoenen onder een total black outfit, of groene sneakers onder een bruine jurk, paarse schoenen onder een total camel look, maar ook neonoranje schoenen onder een fuchsia lookje;

, bijvoorbeeld: fuchsia schoenen onder een total black outfit, of groene sneakers onder een bruine jurk, paarse schoenen onder een total camel look, maar ook neonoranje schoenen onder een fuchsia lookje; haak aan bij een kleur in je outfit , bijvoorbeeld fuchsia schoenen bij een spijkerbroek met fuchsia blouse;

, bijvoorbeeld fuchsia schoenen bij een spijkerbroek met fuchsia blouse; stem de kleur van je schoenen en je tas op elkaar af (zoals grootmoeder dat vroeger deed);

ga voor een bont geheel aan felle kleuren . Deze combinatie is vooral geschikt voor de zomer;

. Deze combinatie is vooral geschikt voor de zomer; draag gekleurde sandaaltjes of pumps onder een avondjurk.

Good to know: Groene schoenen zijn stylish. Foto: Charlotte Mesman

De grote favorieten? Slingbacks met een halfhoge hak in fuchsia en paars. Andere toppers zijn puntige pumps met hoge hakken in alle mogelijke kleuren zoals fuchsia, groen of oranje. Nieuw: voor de zomer zitten er felgekleurde chunky mocassins aan te komen!

TRENDYSTYLE