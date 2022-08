Of je deze make-up trend voor winter 2022 2023 nu onder oogmake-up of onder highlighten plaatst, maakt niet uit. Cool is chromelighting wél!

Chromelighting is de nieuwe make-up trend voor winter 2022 2023. Ph. Bruno Gasperini, make-up: Makeup artist: Netta Szekely, model: Eden Long

De visagisten van MAC Cosmetics praten ons aan het begin van elk seizoen bij over de allernieuwste make-up trends. Vandaag willen we het hebben over de nieuwe make-up trend voor winter 2022 2023 die ‘chromlighting’ heet, maar eerst zetten we even de vier hoofdtrends die MAC Cosmetics voor het nieuwe seizoen in kaart heeft gebracht voor je op een rijtje:

LIPPENTREND. De comeback van lippenstift , met subtrends als #icylips en #90sfrost . Statement lippen komen weer terug, maar ook gloss en ‘frosty’ finishes.

, met subtrends als en . Statement lippen komen weer terug, maar ook gloss en ‘frosty’ finishes. HUIDTREND. Zachte, superlight skin met subtiele glans/bijna-wet finishes met subtrends als #steamyskin en #sheermatte . Licht dekkende foundations zijn hot, maar ook primers doen heel veel voor een modern huidje.

met subtiele glans/bijna-wet finishes met subtrends als en . Licht dekkende foundations zijn hot, maar ook doen heel veel voor een modern huidje. OOGMAKE-UP TREND. Coole, grungy oogmake-up met subtrends als #grungeglam en #chromelighting . Van grafische eyeliners stappen we over op zwarte, rommelige en grungy oogmake-up maar ook op make-up met de glim en glans van metalen als zilver en goud.

met subtrends als en . Van grafische eyeliners stappen we over op zwarte, rommelige en grungy oogmake-up maar ook op als zilver en goud. STYLING TREND. De vierde hoofdtrend is ‘Styling trend’ met de subtrends #misplacedmetals en #bowlips. Misplacedmetals gaat over metallics maar ook over de ongewone, fantasierijke plaatsing ervan (misplaatsing) en in bowlips draait alles om de Cupidoboog.

Het zijn stuk voor stuk inspirerende trends waar iedereen iets mee kan. In dit artikel hebben we het, zoals gezegd, over #chromelighting, een trend die MAC als oogmake-up trend heeft aangemerkt, maar die eigenlijk veel verder gaat dan dat.

Toch haakt de chromelighting trend wel aan bij de andere oogmake-uptrend #grungeglam. In die laatste trend ging het om zwarte grungy oogmake-up met daarover gloss. Director of Artistry MAC Cosmetics Baltasar González Pinel zei daarover dat zwart wel het gebrek aan licht is, en dat het daarom zo mooi staat bij het natuurlijke licht van onze ogen.

‘Baltasars verhaal over licht brengt ons op chromelighting’, zo legt Global Executive Director of Trend Cat Quinn de link. ‘Dat is een nieuwe manier van highlighten. We zijn allemaal gewend om te highlighten met van die lieve nudes, van de tinten die je eigenlijk niet ziet, maar dit seizoen gaat het allemaal om licht dat je ziet.

‘Dus in plaats van te highlighten met van die nude shimmers, gaan we nu aan de slag met zilver en holografisch chroom. Het is echt heel cool, alternatief, en een beetje punk. Deze trend met zijn juweelachtige tinten gaat de komende maanden alleen maar groter worden.’

‘Ja,’ beaamt Baltasar, ‘er is echt steeds meer interesse in alles wat glimt en glanst en alles dat iets met licht doet. Waar eigenlijk iedereen in make-up in streeft, wij visagisten maar ook de mensen thuis, is licht. Dat is de kern. We willen reflectie. En dan kom je al snel bij de rijke metalen uit, zoals goud, platina, zilver, rozegoud. Al deze metalen geven je dat reflecterende effect.’

Chromelighting is de nieuwe make-up trend voor winter 2022 2023. Ph. Bruno Gasperini, make-up: Makeup artist: Makeup artist: Alexandra Spyridopoulou, model: Model: Laourath Sabé

‘Dat betekent niet dat je ze over je hele huid moet aanbrengen. Wat je ermee doet, is aan jou. Je kunt lijnen in je gezicht trekken. Of gewoon beetje in de ooghoeken aanbrengen. Of er een klassieke smokey eye mee maken.’

‘Onthoud wel dat zo’n licht flash rond je ogen voor diffusie zorgt en de contouren van je ogen kan vervagen, dus vergeet niet om je wimpers met mascara aan te zetten. Want soms kan die explosie van licht de vorm van je ogen verstoren, en dan komt mascara je te hulp.’

‘Dat is voor mij de kern: deze trend is meer een decoratie op een avant-gardistische manier. Het is dus niet futuristisch, dat wordt bij goud en zilver al snel gedacht, maar het is meer een sieraad, en ook een lichtvanger. Het is iets om er mooier van te worden. Een beetje als juwelen waarvan je soms de vorm niet ziet, maar waar je wel de glans van opvangt.

