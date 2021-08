Modetrends zomer 2021. Roze is dé modekleur! 7x Stijltips

Houd jij van roze? Dan ben je volgens de chromotherapie optimistisch aangelegd. En verder heb je geluk, want roze is dé modekleur voor zomer 2021.

Modetrends zomer 2021. Trend alert: roze is dé modekleur. 7x Stijltips. Foto links: Chloé, midden: Valentino, rechts: Charlotte Mesman

Wie van roze houdt, is volgens de chromotherapie romantisch aangelegd en ziet de toekomst met optimisme tegemoet. Niet voor niets spreken we over ‘het leven bekijken door een roze bril’!

Als roze al voor optimistische zieltjes staat, dan moeten degenen die van fuchsia wel helemaal sprankelen van levenslust! Dat is misschien meteen de verklaring waarom we in de modetrends voor zomer 2021 zoveel fuchsia tegenkomen. Een beetje optimisme kunnen we wel gebruiken.

Modetrends lente zomer 2021. De modekleur fuchsia voor een optimistische mood. Foto: Charlotte Mesman

Dat roze ook een uiterst vrouwelijke kleur is die iedereen goed staat, hoeven we je niet te vertellen. Dus waar wacht je nog op? We hebben, zoals je gewoonlijk, een dagelijkse portie mode inspiratie van de catwalks (en de straat!) voor zomer 2021 voor je. Bekijk de foto’s maar eens en check onze stijltips.

1. Ga voor een total pink look. Supercool!

Modetrends zomer 2021. Trend alert: roze is dé modekleur. 7x Stijltips. Op deze foto: Charlotte Mesman. Ph. ADVERSUS

2. Fan van de oversize blazer? Draag ‘m in het roze.

Modetrends lente zomer 2021. De modekleur fuchsia voor een optimistische mood. Ph. Charlotte Mesman

3. Wist jij dat pastelkleurige spijkerbroeken voor zomer 2021 een modetrend zijn? Roze jeans zijn hot.



4. Hul je in een lange fuchsia jurk. Wie kan er nog om jou heen? Ga als een roze wolk door het leven! Wel even combineren met roze schoentjes!

Modetrends lente zomer 2021. De modekleur fuchsia voor een optimistische mood. Photo: courtesy of Valentino

5. Doorzichtige acetaat brillen in pastelkleurige tinten zijn een supertrend voor zomer 2021. Aarzelde je nog over de kleur, dan weet je het misschien nu. Roze! Ga voor een roze montuur met roze glazen en draag zo’n bril bij een total pink outfit!

Modetrends lente zomer 2021. De modekleur fuchsia voor een optimistische mood. Photo: courtesy of Boss

6. Vind je fuchsia te hard, ga dan voor zachtroze.

Modetrends 2021. De nieuwste modekleuren. Foto: Chloe

7. Zijn roze of fuchsia kledingstukken niet jouw ding, dan zijn er altijd nog roze modeaccessoires. Op de catwalks voor lente zomer 2021 zagen we op toonaangevende catwalks als die van Fendi en Valentino roze accessoires.

Modetrends lente zomer 2021. De modekleur fuchsia voor een optimistische mood. Photo: courtesy of Versace

Waar wacht je nog op? Ga voor een vleug optimisme met roze of fuchsia!

