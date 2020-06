Bekijk de catwalk foto’s en je zult er geen fashion model met beha op ontdekken, tenzij de beha deel uitmaakt van de modecollectie of de outfit zelf, zoals we dat voor zomer 2020 wel eens zagen. Volgens de modetrends voor lente zomer 2020 dragen we onze beha’s soms zelfs juist in zicht. Maar in het algemeen geldt: op de catwalk géén beha! En dat is eigenlijk ook wel logisch: beha’s verstoren de lijnen van jurken, bloesjes en topjes. Stel je voor, daar hebben de modeontwerpers juist zo hard op gewerkt. Nu is het natuurlijk wel zo dat de meeste modellen vrij plat zijn (om het maar eens plat te zeggen) en dat maakt het natuurlijk wel zo gemakkelijk om ze behaloos over de runway te laten huppelen.

In het dagelijks leven ligt het natuurlijk anders. Misschien is moeder natuur heel gul met je geweest en kun je niet zonder beha over straat. Veel zomerjurken en topjes zijn bovendien òf té doorzichtig of té bloot om zonder beha te dragen. Dit kan je oplossen met een kleurrijke beha die gezien mag worden of met een huidkleurige beha. Soms zelfs moet er een apart model aan te pas komen. Een strapless beha voor strapless jurken. Of een beha met kruisbanden voor onder halterjurken en topjes. Het kan soms best heel moeilijk zijn om de juiste beha te vinden. Soms kun je beter eerst de beha kopen dan de jurk of top.

En als je jurk of topje en je lichaamsbouw er zich er wel voor lenen om behaloos door het leven te gaan, dan is het nog altijd de vraag of het wel goed voor je borsten is. Daar bestaat onder de experts nog enige discussie over. Er zijn experts die menen dat je altijd ondersteuning nodig hebt, maar er zijn er ook die menen dat je borstspieren er sterker van worden als ze het werk zelf moeten doen.

Borstspieroefeningen en bevroren melkblokjes

In ieder geval kan het geen kwaad om je voorgevel goed te verzorgen. Borstspieroefeningen waaronder het gehate opdrukken (ik vind opdrukken in ieder geval loodzwaar) helpen zeker. Crèmes om de huid soepel te houden ook, en dat hoeven dan niet eens dure crèmes te zijn. Een vochtinbrengende crème is al goed genoeg. Koude douches zouden ook helpen. En een vriendin van me zweert bij massages met bevroren melkblokjes (!) maar dat mogen jullie uitproberen. Ik heb me er nog niet aan gewaagd.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE