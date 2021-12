Modetrends winter 2021 2022. Kerst in skibroek (ook zonder piste)

Kerst in skibroek. No matter what. Volgens de allernieuwste modetrends voor winter 2021 2022 dragen we onze skikleding ook buiten de context van de wintersport.

Modetrends winter 2021 2022. Skiwear wordt urbanwear. In je skibroek door de stad. Photo courtesy of Miu Miu

De lockdowns van vorig jaar hebben toch echt wel hun stempel op de modetrends voor winter 2021 2022 gedrukt. Op de catwalks voor deze winter zagen we creaties die zonder pandemie nooit het licht zouden hebben gezien. Neem die al die creaties die zijn geïnspireerd door de skiwear, en die tot urbanwear werden verheven. In je skipak door de stad. Wie zou dat ooit gedacht hebben? En toch! Het leek wel of de designers voorzien hadden dat het tegen het begin van het skiseizoen weer tot een lockdown zou komen. Zucht. We zijn zover dat we ons aan het Kerstdiner in skibroek mogen presenteren.

Zo reageerde Miuccia Prada, de geestelijke moeder van Prada (of course!) en Miu Miu, op de doorstane ellende (die helaas, zo blijkt, nog niet voorbij is) met een Miu Miu collectie die een soort van ‘Kom van die bank af en neem een duik in de sneeuw’ schreeuwt.

Miuccia gunt je niet eens de tijd om je behoorlijk aan te kleden. Zo mag je je lingerie top en je kasjmieren favoriete huistrui combineren met een doorgestikte skibroek en mag je onder je slip dress je harige ‘yeti’ moon boots aanschieten. En dan vooruit met de geit. Je skibroek of skipak draag je ook in Nederland, in de stad, en zoals gezegd aan het Kerstdiner.

Op de catwalk van Miu Miu was het een bonte mix van oversized skipakken en satijnen boudoirachtige gevalletjes, van schattige tricot bivakmutsjes met tricot mondmasker en grote harige winter coats. Voeg daar als versieringen stoere studs aan toe en je krijgt – voor zover je fantasie dat toelaat – een beetje een idee hoe Miuccia Prada ons deze winter door het leven ziet gaan, of we nu gaan skiën of we de feesten rond de eigen keukentafel vieren.

Modetrends winter 2021 2022. Skiwear wordt urbanwear. In je skibroek door de stad. Photo courtesy of Thom Browne

Ook Thom Browne kwam met een extreme winter 2021 2022 collectie. De Amerikaanse modeontwerper gaf zijn uiterst formele en tailored creaties een onverwacht sportieve twist mee. Als je het doet, doe het dan goed! vond Browne die evenals Miuccia het gevoel had dat hij flink uit de band moest springen. In zijn collecties zien we veel plissé en avondkleding die dan weer iets heel aparts meekrijgen door de puffer details zoals de grote puffertas en de pufferrok met enorme witte strik waarmee je aan het Kerstdiner ongetwijfeld een geweldig fashionista figuur slaat.

Modetrends winter 2021 2022. Skiwear wordt urbanwear. In je skibroek door de stad. Photo courtesy of Fendi

Bijna doodgewoon maar ontzettend stijlvol en chic is de skiwear van Fendi. Het Italiaanse modehuis kwam met skipakken met het logo van het huis, maar ook met een wit waterproof setje van jack en broek waarmee je je in deze dagen met goed fatsoen waar dan ook kunt vertonen, of het nu gaat sneeuwen of niet.

Modetrends winter 2021 2022. Skiwear wordt urbanwear. In je skibroek door de stad. Photo courtesy of Fendi

Zo hebben de modeontwerpers de grenzen weer eens opgerekt en de baan voor ons vrijgemaakt om die skibroek of zelfs dat skipak waarin je o zo graag buitenlandse bergen zou afroetsjen (wie weet gaat het er toch nog van komen!) vooralsnog gewoon maar rond het eigen huis te dragen. Heb je daar tenminste toch nog wat aan.

