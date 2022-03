Ga jij deze zomer (toch weer) in pyjama door het leven?

Modetrends 2022: pyjama pakken. Photo courtesy of Missoni

Als je thuiskloffie de afgelopen Covid-jaren voornamelijk heeft bestaan uit pyjama’s dan zal je hoogstwaarschijnlijk geen trek hebben de nieuwste modetrend voor lente zomer 2022: zijden (of zijdenachtige) pyjama’s. Maar val jij qua homewear in het hoodie/jogging/T-shirt type dan kun je de lol er misschien wel van inzien.

Modetrends 2022: pyjama pakken. Streetstyle. Foto Charlotte Mesman

Feit is dat we ons en plein public weer in pyjama mogen vertonen. Het gaat dan natuurlijk wel om superchique gevalletjes met een zijden of satijnen look en graag een heftige fantasie in Versace stijl.

Modetrends 2022: pyjama pakken. Photo courtesy of Versace

Want het is vooral Donatella Versace die zich met verve op deze modetrend heeft gestort. Op de catwalk van het Italiaanse modehuis zagen we, tussen alle andere bontgekleurde outfits, pyjama-achtige pakken in acid kleurtjes voorbijstappen. Ze worden gedragen met psychedelische brillen. Het model dat we voor je uitzochten, wordt als een broekpak met een topje geshowd.

Modetrends 2022: pyjama pakken. Photo courtesy of Fendace

Ook bij Fendace – het resultaat van ineen geslagen handen van Fendi en Versace – zien we een pyjamapak terug, met wederom een rijke glam-fantasie die goud en power uitstraalt.

Modetrends 2022: pyjama pakken. Photo courtesy of Missoni

Missoni pakt het wat lieflijker aan en stuurt ons in een bloemenpyjama de wijde wereld in. De semi-doorzichtige total look bij Etro is alweer een beetje een verder-van-mijn-bed-show, en roept minder associaties aan chillen en bankhangen op.

Modetrends 2022: pyjama pakken. Photo courtesy of Etro

Het fijne aan pyjama-pakken is dat ze zich gemakkelijk laten dragen. Over de combinatie hoef je niet na te denken. Ze zitten heerlijk en zowel de materialen als de fantasieën zorgen voor een zeker decorum. Een mooi schoentje erbij, een leuke tas en je kunt je overal met goed fatsoen tonen.

Ben je meer van de jurken maar spreekt je die vloeiende lijn tussen homewear en streetwear wel aan, zoek het dan in de slipdresses, want ook die zijn deze zomer weer volop in de mode.

