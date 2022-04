De monochrome modelook is viraal en iedereen kan ‘m hebben

Een populaire modetrend voor lente zomer 2022 is de monochrome look in felle kleuren. Deze trend kan iedereen hebben. Bonus? Je wordt er blij van.

Monochrome modelooks voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Blumarine, Dior, Missoni

Al een paar seizoenen leven de modeontwerpers zich uit met monochrome looks, dat is: outfits waarvan alle kledingstukken dezelfde kleurnuance hebben. Een paar seizoenen geleden begon het met joggingpakken in supersofte pastels (misschien herinner je je ze nog?) die dan bijvoorbeeld met een trench coats in dezelfde kleur werden gecombineerd. Daarna kwamen de broekpakken in allerlei kleuren. Die werden, in plaats van met blouses of topjes in een andere kleur, steeds vaker gepresenteerd met een hemdje of crop top in dezelfde tint.

Monochrome modelooks voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Max Mara

Deze trend heeft de modeontwerpers flink te pakken want op de catwalks voor lente zomer 2022 zagen we opnieuw een overvloed aan ton sur ton looks op de catwalks voorbijkomen. Nog steeds zijn broekpakken en skirt suits enorm populair maar lang niet altijd hoeft een gecodificeerd setje het uitgangspunt te zijn.

Monochrome modelooks voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Max Mara

En dat maakt het wel zò leuk! Dit seizoen gaan (ook) we zelf creatief op zoek naar items in de dezelfde kleurstelling om die bij elkaar te dragen. Natuurlijk zijn er nog steeds ‘voorgekauwde’ setjes en voor een chique broekpak met bijbehorende top of overjas zal niemand zijn neus ophalen, maar er kan zoveel meer.

Een voorbeeld? Denk aan een rok met een mooie blouse en hoge laarzen, alles in dezelfde kleur. Misschien kun je er zelfs nog een jasje in dezelfde tint bij vinden, of een overjas. Eigenlijk is het supereenvoudig: kleur is je leidraad.

Bekijk je garderobe daarom maar eens vanuit kleuroogpunt en leg combinaties met de items die qua kleur bij elkaar in de buurt komen. Er mogen best nuance verschillen in zitten.

Monochrome modelooks voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Courrèges

Overigens is er nog meer aan de hand met de ton sur ton modetrend voor lente zomer 2022. Nog steeds gaan we deze look in naturel kleuren, pasteltinten, wit, donkerblauw en zwart zien maar wil je helemaal up-to-date zijn dan ga je voor neonkleur, een acid kleur of een felle kleur: helrood, acid groen, kikkergroen, kanariegeel, citroengeel, neonblauw, fuchsia, feloranje. Hoe feller – schreeuwend zouden we bijna zeggen – hoe beter.

Monochrome modelooks voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Versace

Deze trend maakt deel uit van de dopamine dressing trend die deze zomer een Leitmotiv in de mode is. Het idee daarachter is dat je je blijer, gelukkiger voelt als je felle kleuren draagt. Aan de mode voor lente zomer 2022 zal het niet liggen!

