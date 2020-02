Op de catwalks voor lente zomer 2020 kregen we een uitgebreid aanbod aan zomerjassen voorgeschoteld, maar pas tijdens de afgelopen Fashion Week werd duidelijk wat de toppers voor het komende seizoen gaan worden. De fashionista’s weten altijd feilloos de hotste items uit de nieuwste modecollecties te kiezen. Wij stelden een top 4 zomerjassen voor je samen.

Met stip op nummer 1: de ‘alternatieve’ trench coat

De trench coat is een absolute topper voor lente zomer 2020. We gaan ‘m in allerlei varianten zien: superlang, kort, met fantasieën, in PVC, met plooien en met patchwork. De trench coat, een klassieker, wordt dit seizoen een supercool en modern item. Je zou er wel drie, vier, vijf willen hebben. Zo moeilijk is het kiezen uit het gevarieerde aanbod.

De (nep)leren jas

(Nep)leer is één van de allerhotste trends voor lente zomer 2020. Sterker nog: we dragen leer op leer. Het kan gewoon niet op! Leren overjassen passen ook in dit plaatje. De fashionista’s kunnen er niet genoeg van krijgen. De snitten van de jassen zijn elegant, de kleuren zijn bijzonder: crème, oranjerood, chocoladebruin, vanille.

Klassieke lange jassen in lichte kleuren

Een ander hot item op het gebied van de zomerjassen is de witte, klassieke mantel, bij voorkeur lang. Natuurlijk zijn dit soort jassen uiterst kwetsbaar en nodigen ze niet bepaald uit om ermee op de fiets te stappen maar ze doen wel heerlijk voorjaarsachtig aan! Overigens zijn op het ogenblik in de modecollecties ook winterbestendige exemplaren te vinden. Dus mocht je er zin in hebben…

(Nep)lammy’s in jaren ’70 stijl

De jaren ’70 drukken dit seizoen hun stempel op de modecollecties. Lammycoats zijn weer helemaal terug, ook voor de lente. Ze zijn supercool met een stoere jeans (misschien wel met wijd uitlopende pijpen) en een romantisch topje.

