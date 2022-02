Met deze winterjassen ziet je februari maand er al weer heel anders uit

Ja, je kunt jezelf blij kleden! Boost je humeur met een andere winterjas. Let wel; die hoeft niet per se nieuw te zijn.

Streetstyle mode winterjassen 2022. Foto Charlotte Mesman

Is de winter niet om door te komen? Dan is het tijd om van winterjas te veranderen :-) Oké, je lost je problemen er niet mee op, maar een verandering van look kan kleine wonderen doen voor je humeur.

Streetstyle mode winterjassen 2022. Foto Charlotte Mesman

Hoe kom je eraan? Kijk in je kast, snuffel in de laatste restjes uitverkoop, loop bij de tweedehandswinkel binnen, ruil van jas met een vriendin. Waar het om gaat, is dat je die jas waar je al maanden in loopt, voor iets anders verruilt.

Streetstyle mode winterjassen 2022. Foto Charlotte Mesman

Ga voor lichte winterjassen. Wit, camel, een kleur. Effen tinten laten zich altijd nog het best combineren maar soms is het leuk om een statement te maken met een fantasie. Ga dan bij voorkeur voor een lange jas zodat er van de rest van je outfit niet veel te zien is. De jas laat zich dan gemakkelijker dragen.

Streetstyle mode winterjassen 2022. Foto Charlotte Mesman

Welk model? Een puffer coat, lang of kort, een stoere leren jas, een klassieke lange jas, een warme trench, een ski-jack. Het maakt niet uit, zolang het maar rigoureus ANDERS is dan je de afgelopen maanden hebt gedragen.

Streetstyle mode winterjassen 2022. Foto Charlotte Mesman

Een nieuwe jas is ook een trigger om je dagelijkse outfits eens onder de loep te nemen. Een lichte winterjas staat mooi met naturel kleuren en die kun je in februari volop dragen. Ga voor total looks in dezelfde kleurnuances.

Streetstyle mode winterjassen 2022. Foto Charlotte Mesman

Misschien is het zelfs tijd om die sneakers voor stoere boots te verruilen. Of juist om over te stappen op sneakers.

Ik zal me altijd herinneren dat ik eens backstage bij de modeshows uitriep dat ik me verveelde. Altijd dezelfde gezichten, dezelfde make-up en haarfoto’s. Een collage-fotograaf adviseerde me toen om van lens te veranderen om de dingen weer eens vanuit een ander perspectief te zien. Zo is het ook met je winterjas.

Verander van jas en opeens heb je inspiratie om je hele look onder handen te nemen.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en kleed je dan vandaag eens heel anders dan gewoonlijk.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE