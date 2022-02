Als je dit niet weet, zal je hyaluronzuur serum je huid geen goed doen

Huidverzorging met hyaluronzuur

Op TikTok vind je de meest bizarre beauty tips en skin care hacks. Het is en blijft oppassen want deze enthousiaste beauty addicts verzinnen van alles om hun jonge huidjes jong te houden. Maar soms ook komen ze met waardevolle adviezen.

Onlangs ging een skincare hack over het gebruik van hyaluronzuur viraal. Hyaluronzuur is een lichaamseigen stof die het vocht in de huid vasthoudt. En een goed gehydrateerde huid – dat weet iedereen – oogt jong en gezond.

Helaas neemt de hoeveelheid hyaluronzuur in onze huid af naarmate we ouder worden. De huid wordt droger en fijne lijntjes worden niet meer opgevuld. Serums en crèmes op basis van hyaluronzuur hebben dan ook een anti-aging effect want ze vullen dit tekort aan.

Helemaal goed dus als je je huidverzorgingsroutine integreert met een crème of serum met hyaluronzuur. Maar er is wel één ding dat je moet weten: hyaluronzuur is super om je huid te hydrateren maar als je het verkeerd gebruikt, droogt je huid ervan uit! Vooral in de winter.

De TikTokkers drukken ons dan ook op het hart om hyaluronzuur altijd te combineren met een vochtinbrengend product. Dit zuur zou namelijk de fantastische eigenschap hebben om 1000x zoveel watermoleculen vast te houden dan zijn eigen gewicht, maar wil je dat die watermoleculen ook daadwerkelijk worden vastgehouden dan moet je natuurlijk wel zorgen ze voorradig zijn.

Het advies is dan ook om je huid, voordat je een product met hyaluronzuur gebruikt, te hydrateren met bijvoorbeeld een hydrating mist spray. Nog beter werkt dit zuur als je het na het aanbrengen in de huid insluit met een vochtinbrengende crème.

De ideale volgorde is dus een face mist spray, hyaluronzuur en dan een vochtinbrengende crème. De huidexperts zouden deze methode onderschrijven. Het is maar dat je het weet!

