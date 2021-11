Dé trend in de mode accessoires voor herfst winter 2021? Wit! Als je dit weet, kun je snel en gemakkelijk je eigen mode look updaten.

Mode accessoires winter 2021. Deze trend moet je kennen! Witte tas bij je winteroutfit. Photo: courtesy of Sportmax

Bekijk de streetstyle en catwalk foto’s voor deze winter maar eens en je zult het opmerken: veel mode accessoires voor herfst winter 2021 2022 zijn wit. Wit is dé trend. Dat geldt niet alleen voor tassen en zonnebrillen, maar ook voor schoenen en laarzen.

Witte schoenen

Mode accessoires winter 2021. Deze trend moet je kennen! Witte laarzen onder je winteroutfit. Bij Alberta Ferretti. Foto: Charlotte Mesman

Witte schoenen onder een donkere outfit waren jarenlang, decennia lang, een taboe. Dat deed je toch niet? Grootmoeder rilde ervan. Maar sinds de opkomst van de witte sneakers verblikken of verblozen we er niet meer van. Wit onder een donkere outfit is cool. Niet alleen in de zomer, maar ook in de winter. Juìst in de winter. Het modevolkje houdt nu eenmaal van shockeren.

Mode accessoires winter 2021. Deze trend moet je kennen! Total white bij Fendi. Foto: Charlotte Mesman

En zo kwam het dat we op de catwalk voor winter 2021 maar ook in het straatbeeld tijdens de Fashion Weeks ongelofelijk veel witte schoenen en vooral witte laarzen zagen dragen.

Je kunt met wit schoeisel twee kanten op: òf je draagt witte schoenen/laarzen onder een outfit in wat voor een kleur dan ook òf je gaat meteen maar voor total white. Want monochrome outfits zijn ook weer zo’n ding voor deze winter.

Mode accessoires winter 2021. Deze trend moet je kennen! Witte laarzen onder je winteroutfit. Bij Prada. Foto: Charlotte Mesman

Witte tassen

Vind je witte schoenen niet praktisch (gelijk heb je), dan hebben we een escape voor je. Krik het fashiongehalte van je winteroutfit op met een witte tas. Ook hier geldt weer dat-ie helemaal (optisch) wit moet zijn, dus zonder gekleurde details en dergelijks. Anders is een (wederom optisch) witte zonnebril ook goed.

Mode accessoires winter 2021. Deze trend moet je kennen! Witte tas bij je winteroutfit. Photo: courtesy of Sportmax

Smetvrees-wit!

Juist dat optisch witte doet het ‘m. Zo’n onverwacht spierwit accessoire, laboratorium-clean, voegt een moderne noot aan je outfit toe. Het staat strak, grafisch en – juist ja – smetteloos. Want dat is wel een ander vereiste: je witte schoenen en witte laarzen en ook je witte tas moeten onberispelijk zijn (iets wat in ons modderige landje nog een hele toer is).

Bekijk onze modefoto’s voor winter 2021 maar eens en update dan jouw modelook.

