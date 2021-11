3x Halflange kapsels voor winter 2021. Van klassiek tot (vrij) heftig. Maak je keuze!

Celebrities en influencers zweren bij halflange kapsels. Maar het ene halflange kapsel is het andere niet. Maak je keuze. We zochten drie spannende hair looks voor je uit.

3x Halflange kapsels voor de winter. Van klassiek tot (vrij) heftig. Foto: ADVERSUS

Halflange kapsels zijn volgens de kapseltrends voor winter 2021 2022 (wederom) dé favoriet. Vooral celebs en influencers zweren bij deze haarlengte. In het straatbeeld van alledag zijn het vooral de hippe jongeren en niet meer zo jonge dames (halflange kapsels zijn bijzonder anti-aging!) die zich aan een kaaklang of schouderlang kapseltje wagen.

Overigens is het ene halflange kapsel het andere niet. Dat werd tijdens de afgelopen Fashion Weeks wel weer duidelijk. We zochten drie halflange kapsels voor je uit die ieder op hun manier bijzonder zijn. Een klassiek schouderlang kapsel, een trendy haarsnit op kaaklengte en een wat heftige interpretatie van de clavicut (kapsel tot de sleutelbeenderen).

Klassiek lobkapsel

3x Halflange kapsels voor de winter. Van klassiek tot (vrij) heftig. Foto: Charlotte Mesman

Dit klassieke lobkapsel (lange bob) is bijzonder anti-aging. De zijscheiding corrigeert eventuele onregelmatigheden in je gezicht, de lengte tot onder de kaak camoufleert een niet meer zo strak kaaklijntje en de lokken die je gezicht omlijsten vallen over de kraaienpootjes die je buitenste ooghoeken sieren. De highlights zoals in dit kapseltje verdoezelen bovendien de eerste grijze haren. Heel mooi zijn ook de gelaagd geknipte voorste lokken. Ze geven je kapsel een speelse touch mee en zorgen voor meer volume omdat de lokken minder zwaar zijn. Wat wil je nog meer?

Blunt bobkapsel

3x Halflange kapsels voor de winter. Van klassiek tot (vrij) heftig. Foto: Charlotte Mesman

Met een blunt bobkapsel maak je een statement. Dit halflange kapsel is bot en op één lengte geknipt. Het is pittig en vlot, en laat zich heel goed combineren met een statement haarkleur zoals ravenzwart, chocoladebruin of platinablond.

Clavicut kapsel met rechte pony

3x Halflange kapsels voor de winter. Van klassiek tot (vrij) heftig. Foto: Charlotte Mesman

Een schouderlang kapsel laat zich heel goed combineren met een rechte pony. Weet wel dat zo’n pony, zeker als die net boven je wenkbrauwen valt, je ogen (rimpels?) accentueert. Qua haarkleur kun je (wederom) alle kanten op. Met traditionele babylights wordt dit kapsel wat klassieker, maar je kunt ook met een spannend kleurverloop spelen (zie de foto). Op deze manier kun je je kapsel iets unieks meegeven.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en doe inspiratie op voor jouw hair look voor winter 2021.

