Dit is waarom single-zijn zo slecht nog niet is

Ben jij single? Supercool! Single-zijn is géén overgangsfase in je leven. Het is een volwaardige status die zo z’n voordelen heeft.

Ben jij single? Cool! 10x Voordelen

Single-zijn is nog steeds niet volledig geaccepteerd. Het wordt nog vaak gezien als een fase. Een overgangsfase van de ene relatie naar een ander of een fase waarin men uitkijkt naar een levenspartner. Hoog tijd om dit misverstand eens uit de weg te helpen.

Single-zijn is geen overgangsfase. Single-zijn betekent niet dat er iets (een partner) in je leven mist. Het betekent niet dat je niet goed relationeert en heeft helemaal niets met ongelukkig zijn te maken.

Single-zijn is een voortdurende confrontatie met jezelf. Om alleen te leven moet je onafhankelijk en sterk zijn. En het goed met jezelf kunnen vinden. Het is een situatie die ruimte geeft om na te denken en jezelf te ontwikkelen.

Single-zijn is COOL en heeft veel voordelen. We zetten er 10 voor je op een rijtje, maar er zijn er nog veel meer:

Single-zijn is een voortdurende confrontatie met jezelf. Je leert jezelf beter kennen omdat je op jezelf aangewezen bent. Je acties en reacties, maar ook gedachten en meningen, zijn minder beïnvloed door anderen. Single-zijn betekent meer tijd voor jezelf maar ook voor vrienden en familie. Single-zijn betekent meer flexibiliteit. Single-zijn betekent zelf beslissingen nemen. Daar kunnen ook foute beslissingen bij zitten maar dat maakt niet uit. Het is een voortdurend en intensief leerproces. Single-zijn stelt je in de gelegenheid om je eigen ritme te volgen. Single-zijn betekent minder compromissen sluiten. Single-zijn is: meer tijd om nieuwe dingen te ontdekken en meer gelegenheden om nieuwe mensen te ontmoeten. Single-zijn betekent niet steeds blootgesteld worden aan de gedachten, problemen en moods van een ander/anderen. Single-zijn maakt sterk en daagt je uit je grenzen te verleggen. Single-zijn betekent vrijheid en onafhankelijkheid.

Natuurlijk kleven er ook nadelen aan het single-zijn. Maar waar het ons om gaat is dat single-zijn een volwaardige manier van leven is. Het één is niet ‘slechter’ dan het ‘ander’, maar het één werkt wellicht beter voor de een dan voor de ander. Single-zijn is in ieder geval niet slechts een fase waarin je uitkijkt naar de Prins op het Witte Paard… Dat beeld is nu toch echt wel achterhaald :-)

TRENDYSTYLE