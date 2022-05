Jennifer Lopez’ nieuwe haarkleur brengt ons op een slim anti-aging idee

Bruine haarkleuren met een koude ondertoon zijn terug in de mode. Foto Charlotte Mesman

Jennifer Lopez heeft een nieuwe haarkleur en dat is op zich al nieuws voor iedereen die graag op de hoogte blijft van de haarkleurtrends. De beroemdheid gaat tegenwoordig als brunette door het leven.

Bruine haarkleuren met een koude ondertoon zijn terug in de mode. Foto Charlotte Mesman

De technische naam van J.Lo’s bruine lokken is mushroom brown en het bijzondere daaraan is dat het een koude kleur is. Dit is opvallend omdat we de afgelopen seizoenen juist een terugkeer van warme tinten zien. Chocoladebruin, karamel, toffee. Je kunt de benamingen vast wel.

J.Lo gaat hier dus tegenin met een koude paddenstoelenbruine haarkleur met een grijzige, askleurige nuance. Deze haarkleur is het resultaat van een mix van low en high lights die de kapper van J.Lo in dit geval met de hand zou hebben gezet (een techniek die balayage heet).

Bruine haarkleuren met een koude ondertoon zijn terug in de mode. Foto Charlotte Mesman

En laat nu juist zo’n mix van bruine en grijsblonde low en high lights optimaal zijn om je grijze haar te camoufleren! Je grijze haren gaan erin op en niemand die ze meer opmerkt. Grey blending – zo heet dat – is één van de meest geraffineerde technieken om je te verzoenen met je eigen grijze haren.

Het leuke aan J.Lo’s nieuwe haarkleur is vooral die bruine ondertoon want vaak genoeg kiezen we, als we grijs worden, juist voor lichtere, blondere haarkleuren. J.Lo laat zien dat dat helemaal niet de regel hoeft te zijn.

Grijs haar mag dan licht zijn, en je gaat daar instinctief in mee door je haar lichter te verven of blonde highlights te laten zetten maar het hoeft niet.

Dus heb je zin in een verandering van look, vraag je dan ook eens af of het mooi kan zijn om wat donkerder te gaan. Ook voor de zomer.

TRENDYSTYLE